Übersicht: So hat das Unwetter im Ostalbkreis zugeschlagen

Gewitter mit Starkregen haben am Montagabend auch in Aalen und Umgebung Polizei, Feuerwehr und betroffene Privatleute ordentlich auf Trab gehalten. Besonders betroffen waren die Kernstadt und Wasseralfingen. Hier liefen vor allem Kanäle über, Keller und Unterführungen voll. An insgesamt 40 Stellen im Aalener Stadtgebiet waren die Helfer im Einsatz. Im gesamten Ostalbkreis war vor allem der Bereich rund um Lorch besonders stark betroffen.

Um 18.28 Uhr ging in Aalen der erste Alarm für die Feuerwehr ein, ausrücken musste die Abteilung Wasseralfingen. Danach kamen zahlreiche weitere Anfragen und Hilfeersuchen über die Leitstelle an. Am Ende waren im Aalener Stadtgebiet rund 60 Feuerwehrleute aus den Abteilung Aalen, Wasseralfingen/Hofen und Ebnat/Waldhausen mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Bis 23.30 Uhr waren fast alle Hilfeersuchen abgearbeitet. Die letzten Einsätze absolvierte die Feuerwehr gegen 2.30 Uhr in Wasseralfingen und in Aalen am Hauptbahnhof. Ein Glück für die Kernstadt: Wie in solchen Fällen vorgesehen, ist das vor einigen Jahren erbaute Rückhaltesystem in den Dürrwiesen, parallel zur Gartenstraße, ordnungsgemäß „angesprungen“, wie die Pressesprecherin der Stadt, Karin Haisch, sagt. Das habe viel Wasser vom Stadtkern ferngehalten.

Der Sportplatz in Ellwangen-Röhlingen wurde bei dem schweren Unwetter am Montagabend überschwemmt.

Am Hauptbahnhof allerdings musste die Feuerwehr die vollgelaufene Fußgängerunterführung, welche die einzelnen Bahnsteige miteinander verbindet, leerpumpen, ebenso die Fußgängerunterführung am Bahnhof Wasseralfingen.

Im Verlauf des Abends musste die Kocherbrücke an der Wasseralfinger Schafgasse vorübergehend gesperrt werden, weil Gullydeckel von den Wassermassen hochgedrückt wurden. Eines der ersten Gebäude, das unter Wasser stand, war nach Angaben der Feuerwehr der Aldi-Markt in Wasseralfingen. Zeitweise unpassierbar war wegen Überflutung die Straßenunterführung in der Wasseralfinger Kolpingstraße hinter der Sängerhalle.

Land unter im Landratsamt

Getroffen haben die massiven Regenfälle auch das Aalener Landratsamt. Hier schossen die Wassermassen über die Zufahrtsrampe in die Tiefgarage, wo sie sich in deren Untergeschoss zunächst stauten, dann aber später wieder von selber abliefen. Probleme machte zudem das Wasserbassin auf der Außenfläche zwischen Stuttgarter Straße und Gebäude. Das Bassin lief über, das Wasser bewegte sich über den leicht abschüssigen Weg hin zum Haupteingang und dort durch die Türen schließlich ins Foyer des Landratsamts. Nach Auskunft von dessen Sprecherin Susanne Dietterle hätten die Hausmeister aber sofort reagiert und die Situation selber in den Griff bekommen. Ein Feuerwehreinsatz sei hier nicht nötig gewesen.

Keinerlei Probleme bereitete der starke Regen auf den zahlreichen Baustellen der Wohnungsbau Aalen in ihren unterschiedlichen Stadien. Es seien weder Baugruben vollgelaufen noch habe es Schäden an Rohbauten oder fast fertiggestellten Objekten gegeben, sagt Karin Ulmer, Assistentin der Geschäftsführung, auf Nachfrage.

Am Schlimmsten trifft es Lorch

Kreisweit verzeichnete die Leitstelle bereits kurz nach 19.30 Uhr in Aalen 25, in Schwäbisch Gmünd fünf, in Lorch 51, in Spraitbach und Westhausen je zwei Einsatzstellen, in einigen weiteren Orten musste die Feuerwehr zumindest zu einem Einsatz ausrücken. Am Schlimmsten hat es Lorch getroffen. Hier waren am Ende in der Summe 163 Einsatzstellen abzuarbeiten, 120 Einsatzkräfte waren dabei tätig. Neben denen von der Feuerwehr aus Lorch auch solche aus Schwäbisch Gmünd und vom Technischen Hilfswerk (THW) Schwäbisch Gmünd, und auch die Führungsgruppe der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit im Einsatz dort.

Die Unterführungen in Lorch waren nicht mehr befahrbar. Die Innenstadt konnte ebenfalls nicht mehr passiert werden, da die seitlich zur Rems zuführenden Bäche Götzenbach und Almersbach über die Ufer traten. Es wurden Schlamm und Geröll mitgeführt. Am Ende des Götzenbaches stehende Häuser standen im Erdgeschoss bis zu 1,50 Meter tief unter Wasser. Im oberen Bereich wurden große Steinbrocken und viel Schlamm mit auf die Straße gespült.

Der Kocher ist durch die starken Regenfälle angeschwollen.

Zwischen Lorch-Waldhausen und Lorch musste die Bundesstraße 29 ab 19.10 Uhr wegen Überflutung gesperrt werden. Inklusive der notwendigen Nachreinigungsarbeiten durch Straßenmeisterei und Feuerwehr dauerte die Sperrung rund fünf Stunden an. Auch der parallel zur Bundesstraße laufende Bahnverkehr musste zeitweilig eingestellt werden.

Im gesamten Stadtgebiet Ellwangen hat es dagegen nach Auskunft von Stadtbrandmeister Wolfgang Hörmann „keine Einsätze und keine Schadensereignisse“ gegeben. Hörmann sagte, die Stadt und die Umgebung hätten wie in den letzten Wochen großes Glück gehabt. In Westhausen wurde die Propsteischule von den Regenfällen in Mitleidenschaft gezogen. Ein Teil des Schulgebäudes stand unter Wasser. Da die Feuerwehr schnell vor Ort war und sich auch die Reinigungskräfte der Schule noch im Gebäude befunden hatten, konnte Schlimmeres verhindert werden.

