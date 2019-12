Viele angereiste Zuschauer haben wohl ihren Augen nicht getraut, als nach dem Startpaar Schwabsberg in Führung lag. Als klarer Favorit sind die Sachsen-Anhaltiner ins Spiel gegangen und mussten nach den ersten zwei Duellen überraschenderweise einem kleinen Vorsprung der Bundesliga-Kegler aus Schwabsberg hinterherlaufen. Am Ende aber blieb es dann doch beim erwarteten Erfolg des Serienmeisters.

Ein Raunen ging durch die Zuschauerkulisse nach dem ersten Zwischenstand. Auch das Mittelpaar der Schwabsberger wehrte sich bis zur Halbzeit erfolgreich mit guten Leistungen gegen die Startruppe aus Zerbst, die jedoch mit zunehmender Spieldauer das Heft des Handels an sich rissen und den Weg zur erfolgreichen Verteidigung ihrer weißen Weste ebneten. Am Ende gab es dann doch ein deutliches Ergebnis mit 7:1 und 3789:3652 Kegel. „Wir können stolz auf unsere Leistung gegen den übermächtigen Gegner sein, auch wenn es letztendlich eine deutliche Niederlage war“, resümierte Vorstand Reinhard Prickler. Michael Schlosser und Tim Brachtel eröffneten gegen Florian Fritzmann und Manuel Weiss. Schlosser musste trotz größerer Kegelzahl unglücklich den Punkt an Fritzmann 1,5:2,5 abgeben (607:603). Brachtel hingegen hatte das glücklichere Händchen und gewann gegen Weiss 2,5:1,5 und 612:607 Kegel. Zwischenstand 1:1 und 1219:1210 Kegel.

Erster Satz geht an Arnold

Im Mittelpaar stellten die Zerbster Mathias Weber gegen Johannes Arnold und Thomas Schneider gegen Stephan Drexler.

Den ersten Satz konnte Arnold für sich verbuchen, musste aber in den folgenden Sätzen den erfahrenen Weber mit 3:1 ziehen lassen (621:573). Mit Schneider kam die Dominanz der Sachsen-Anhaltiner ins Laufen, der Drexler mit 3:1 bezwang und die Kegelzahlen in die Höhe schraubte (650:626). Fulminant dann die erste Bahn des Schwabsberger Schlusspaares, die den Vorsprung von 63 Kegel auf 25 Kegel reduzierten. Stefan Zürn begann gegen Jürgen Pointinger mit einer 164er Bahn und Daniel Beier gelangen gegen den zweiten der Weltrangliste Igor Kovacic gar eine 181er Bahn. Danach zeigten die Nationalspieler in Diensten der Zerbster ihr Können. Zürn musste sich 3:1 gegen Pointinger geschlagen geben (650:616), Beier erging es ebenso, auch er verlor sein Spiel mit 3:1 und 658:618 Kegel. „Wir haben zwar deutlich mit 1:7 verloren, konnten aber mit einer geschlossene Mannschaftsleistung und dem spannenden Spielverlauf lange Zeit das Spiel auf Augenhöhe gestalten“, so Kapitän Stephan Drexler.