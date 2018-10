Übergang in den Ruhestand

Um den Übergang vom Beruf in den Ruhestand gut zu meistern, bieten die evangelische und katholische Erwachsenenbildung am 28. und 29. März 2019 ein Seminar an, bei dem die Themen Netzwerk, Wohnformen, Ehrenamt und Spiritualität im Mittelpunkt stehen. Ursprünglich war das Seminar in diesem Oktober geplant, muss aber verschoben werden. Mit dabei ist unter anderem Aalens OB Thilo Rentschler.

Weitere Infos stehen unter www.keb-ostalbkreis.de. Anmeldungen sind unter specht@keb-ostalbkreis.de oder 07361 / 59032 nötig.