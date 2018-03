Überfall auf Asia-Shop: Wer kennt diesen Mann?

Nach einem Überfall auf einen Asia-Shop am Donnerstag sucht die Kripo Aalen mit einem Phantombild nach dem Täter.

Am Donnerstagnachmittag betrat gegen 13.35 Uhr ein junger Mann einen Asia-Shop in der Bischof-Fischer-Straße. Der Maskierte hatte ein Messer in der Hand und forderte von einer Verkäuferin die Herausgabe von Bargeld. Zeitgleich war ein Komplize des Räubers im Geschäft und hatte die Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch verwickelt. Während der Tatausführung habe der Mittäter das Geschäft verlassen. Aus der Kasse wurde wenig Bargeld erbeutet. Die Täter entkamen zu Fuß. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Überfall im Stadtgebiet Aalen erbrachte bislang keine Erkenntnisse auf die beiden jungen Männer.

Von den Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Der Haupttäter war schwarz gekleidet und maskiert, etwa 15 bis 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke, war etwa 1,60 m groß und sprach deutsch. Sein Komplize war 15 bis 20 Jahre alt, etwa 1,65m groß, hatte schwarze Haare und einen dunklen Teint. Er war mit einer hellen Jacke bekleidet.