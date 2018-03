Überfall auf Asia-Shop: Maskierter Täter bedroht Angestellte mit Messer

Tatort Bischof-Fischer-Straße: Am hellichten Tag ist der Asia-Shop Saigon am Donnerstag in der Bischof-Fischer-Straße überfallen worden. Ein maskierter Täter bedrohte eine dortige Mitarbeiterin mit einem Messer und machte sich mit den bisherigen Tageseinnahmen davon.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Bischof-Fischer-Straße sind geschockt, ebenso wie die umliegenden Nachbarn, zu denen unter anderem die Großreinigung zählt, die sich schräg gegenüber des Asia-Ladens befindet. Keiner hat von dem Überfall etwas bemerkt. Die Mitarbeiterinnen der Reinigung waren zu dieser Zeit in der Mittagspause und auch für die Bewohner des Mehrfamilienhauses ging der Überfall lautlos und unbemerkt über die Bühne.

Es ist 13.20 Uhr. Die Mitarbeiterin von Ng Wai Ki, der der Laden seit geraumer Zeit gehört, ist allein im Geschäft und gerade dabei, das Sortiment zu überprüfen. Im Geschäft befindet sich ein Kunde, der die Frau schließlich zu sich ruft, um sich über das Sortiment an Tee informieren zu lassen. Kurze Zeit später betritt ein weiterer angeblicher Kunde den Laden. Er ist dunkel gekleidet und schaut sich in dem Geschäft um.

Fahndung der Polizei ist erfolglos

Als er allein mit der Mitarbeiterin im Laden ist, zieht er plötzlich ein Messer und bedroht die Angestellte. Erst da fällt ihr auch der Schal auf, mit dem sich der Täter maskiert und unkenntlich gemacht hat. Der Täter zwingt die Frau um die Herausgabe von Bargeld. Als sie ihm die Kasse mit den Einnahmen aushändigt, drängt er sie in den hinteren Bürobereich und flüchtet.

Die alarmierte Polizei kann nur noch die Aussagen der Mitarbeiterin und der Besitzer aufnehmen. Von dem Täter fehlt seither jede Spur. Auch eine Fahndung nach ihm führt ins Leere. Laut Aussage des Opfers soll es sich um einen zwischen 15 und 20 Jahre alten Mann oder Jugendlichen handeln, der etwa 1.60 Meter groß war. Die wenigen Worte, die er beim Überfall auf den Laden gesprochen habe, ließen den Schluss zu, dass es sich um keinen Deutschen gehandelt hat, sagt Wai Ki aus Erzählungen ihrer Angestellten. Ob der Kunde, der vor dem Überfall im Laden die Mitarbeiterin um die Auskunft um Tee gebeten hat, zu dem Täter gehört, sei ungewiss.

Der Schock im Asia-Shop ist seit der Tat groß. Bereits vor dem Überfall sind uns immer wieder dunkel gekleidete Männer in der Nähe aufgefallen, sagt Ng Wai Ki. Auch Mitarbeiter der Reinigung sprechen von dubiosen Gestalten, die hier auch abends herumlungern und von denen sie Angst hätten. Geschockt von der Tat sind auch die Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss sich die Tat ereignet hat. Sensibilisiert werden sie in nächster Zeit ein wachsames Auge auf ihre Straße legen.