Über Belgrad nach Bremerhaven

Für die HAKRO Merlins Crailsheim hat der Ernst des Lebens wieder begonnen, denn das Team ist in die Saisonvorbereitung gestartet. Die nächsten Wochen stehen Testspiele, Trainingslager und natürlich das traditionelle Vorbereitungsturnier auf dem Programm des Basketball-Bundesliga-Aufsteigers.

Zwei Stunden trainierten die Jungs von Tuomas Iisalo am Montagabend. Der Trainer selbst kam erst am selben Tag von einer Trainerfortbildung zurück und begab sich direkt in die HAKRO Arena, um die erste Trainingseinheit der Saison 2018/19 zu leiten.

Im Anschluss ging es für die Coaches und Spieler zusammen mit den Mitarbeitern der HAKRO Merlins zum gemeinsamen Essen auch der australische Neuzugang Ben Madgen (vom litauischen Eurocup-Team Lietuvos Rytas) kam dazu und lernte so direkt nach seiner Ankunft in Deutschland das gesamte Team kennen.

Saisoneröffnung als Highlight

Als Highlight für alle Fans findet am Mittwoch die offizielle Saisoneröffnung statt. Bei der Spielervorstellung und dem anschließenden öffentlichen Training in der HAKRO Arena in Crailsheim wird auch die neue Trikotnummer 1, Flügelspieler Madgen, mit von der Partie sein.

Um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) geht es bei freiem Eintritt los, die Merlins Supporters werden für Verpflegung sorgen. Das Team mit den Neuzugängen Joe Lawson, dem Aalener Joschka Ferner und Ben Madgen ist zum ersten Mal in dieser Saison im Einsatz. Am nächsten Mittwoch, den 22. August, findet bereits das erste Testspiel der Vorbereitung in der HAKRO Arena gegen das Team Ehingen Urspring statt, bevor es am 25. August ins Trainingslager nach Belgrad geht.

Das Highlight der Vorbereitung ist das Vorbereitungsturnier am 8. und 9. September in der HAKRO Arena in Crailsheim. Mit dabei ist der französische Meister von 2011 SLUC Nancy Basket. Des Weiteren nehmen auch die Hebeisen White Wings Hanau und PS Karlsruhe LIONS am mittlerweile zum Fixpunkt der Vorbereitung gewordenen Turnier teil.