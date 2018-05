Über 700 wollen im Remstal wandern

Die Anmeldung für die 24- und die Zwölf-Stunden-Wanderung durchs Remstal ist beendet. Bis zum Stichtag am 1. Mai haben sich über 700 Wanderlustige für das große Wander-Event ein Jahr vor Beginn der Remstal-Gartenschau 2019 angemeldet. 346 Teilnehmer wagen sich an die 65 Kilometer lange Strecke von Lorch nach Remseck am Neckar, davon 20 als Staffel-Läufer. 391 Wanderer machen sich auf den Weg von Schwäbisch Gmünd nach Essingen.

„Wir sind überwältigt von der Resonanz“, sagt Thorsten Englert, Geschäftsführer der Remstal-Gartenschau. Der 10. Mai sei schon jetzt ein voller Erfolg. 365 Tage vor Eröffnung der Remstal-Gartenschau sorgen die 16 Städte und Gemeinden gemeinsam mit zahlreichen Vereinen und Ehrenamtlichen für ein abwechslungsreiches Programm an der Wegstrecke.

Neben dem großen Wandertag finden in Waiblingen und Kernen noch zwei weitere Großveranstaltungen rund um die Remstal-Gartenschau statt. Die Stadt Waiblingen lädt zu einem Familientag von 11 bis 17 Uhr in die Talaue ein. Auch die Gemeinde Kernen im Remstal lädt am 10. Mai zu einem Gartenschautag für Groß und Klein ein. Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Stefan Altenberger offiziell das neu geschaffene, erlebbare Biotop „Seewiesen“.