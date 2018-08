Über 700 Euro für den Freundeskreis Asyl

Der Jugendtreff West hat dem Freundeskreis Asyl eine großzügige Spende überreicht. 740,33 Euro wurden beim diesjährigen Welcome-Festival eingenommen. Die Summe soll Flüchtlingen zugutekommen.

Das Welcome-Festival wurde von rund 140 Personen besucht und fand im Haus der Jugend in Aalen statt. Zwei Bühnen waren aufgebaut und es waren großartige Bands vertreten. Das Festival steht für eine offene Willkommenskultur in Deutschland und wollte ein klares Zeichen gegen den Rechtsrock setzen. Der Eintritt war für jeden möglich: „pay what you can!“ Umso mehr freute sich der Veranstalter über die hohe Summe, die zusammen kam.

Der Freundeskreis Asyl in Aalen kann diese Spende sehr gut gebrauchen. Eine engagierte Ehrenamtliche des Freundeskreises ist von Beruf Krankenschwester und unterstützt Flüchtlinge im medizinischen Bereich. Sie begleitet Flüchtlinge zu Ärzten und ins Krankenhaus und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Zudem nimmt sie sich Zeit schwangere Frauen während und nach der Geburt. Die Spende wird für medizinisch notwendige Materialien verwendet, die durch die Krankenkasse nicht übernommen werden können wie Salben, Verbände, Kompressen, Blutdruck-Messgerät und eine Baby-Waage.