Über 50-Jährige finden schwer Arbeit

Erneut ist die Zahl der Arbeitslosen in Ostwürttemberg im Mai auf 7350 Personen gesunken. Damit waren Ende Mai 14 Personen weniger arbeitslos gemeldet als noch im Vormonat. Dies entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozent. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat liegt die aktuelle Arbeitslosenzahl um neun Personen oder 0,1 Prozent höher. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit fiel damit im Mai wesentlich geringer aus als im Mai 2018, wo 186 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Dies geht aus dem jüngsten Bericht der Agentur für Arbeit in Aalen hervor.

Unterschiede in den Landkreisen

Ein sehr differenziertes Bild gibt demnach die Betrachtung auf Landkreisebene. Während im Mai die Zahl der Arbeitslosen im Ostalbkreis um 51 Personen oder um 1,1 Prozent gesunken ist, verzeichnet der Kreis Heidenheim einen Anstieg um 37 Arbeitslose oder 1,4 Prozent. Auch im Vorjahresvergleich ergeben sich deutliche Unterschiede. So sind im Ostalbkreis 141 Arbeitslose mehr gemeldet als noch vor einem Jahr, während in Heidenheim im Jahresvergleich ein Rückgang der Arbeitslosigkeit um 132 Personen festzustellen ist. „Die Arbeitslosenquoten stagnierten aufgrund der relativ geringen Änderungen in beiden Landkreisen. Im Ostalbkreis verharrt die Quote bei 2,7, im Landkreis Heidenheim bei 3,6 Prozent“, bilanziert der Chef der Aalener Arbeitsagentur, Elmar Zillert, die aktuellen Daten.

Weitere Anstrengungen für über 50-Jährige

Einen besonderen Fokus möchte Zillert diesen Monat auf die Gruppe der Arbeitslosen über 50 Jahren legen. Hier stieg die Zahl der Arbeitslosen um 61 auf nunmehr 2860 Personen an. Die Zunahme zum April fiel im Agenturbezirk mit 2,2 Prozent deutlicher aus als im Land (plus 1,3 Prozent). Für diese Personengruppe habe sich die positive Arbeitsmarktentwicklung der letzten Monate nicht fortgesetzt. Vor Jahresfrist waren allerdings noch 3,9 Prozent mehr Ältere arbeitslos gemeldet. Die Arbeitsagentur will deshalb für diese

Personengruppe ihre Vermittlungsbemühungen noch weiter intensivieren.

Gute Entwicklung bei Jugendlichen

Den größten Rückgang an Arbeitslosen verzeichnet die Gruppe der unter 25-Jährigen. Ihre Zahl sank im Berichtsmonat um 30 auf 637 Personen. Dies entspricht einem Minus von 4,5 Prozent. Im Vorjahresvergleich sank ihre Zahl sogar um 21,6 Prozent. Der Rückgang der arbeitslos gemeldeten Jugendlichen fiel in Ostwürttemberg um ein Vielfaches höher aus als im Land Baden-Württemberg.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld I), das sind Kunden, die von den Dienststellen der Arbeitsagentur betreut werden, waren mit 3801 Arbeitslosen 15 Personen weniger gemeldet als noch im Vormonat. Die Zahl der bei den Jobcentern arbeitslos gemeldeten Personen in der Grundsicherung

(Hartz IV) stieg um eine auf 3549 Arbeitslose. „Die sogenannte strukturelle Arbeitslosigkeit macht uns immer mehr zu schaffen,“ so Zillert. „Vereinfacht

ausgedrückt bedeutet dies, dass wir für die gemeldeten offenen Stellen immer schwieriger eine passende Arbeitskraft finden. Das Thema Qualifizierung bleibt Hauptaugenmerk und ist für uns ein sehr wichtiger Stellhebel für den Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt.“

2178 Zugängen in Arbeitslosigkeit standen im Berichtsmonat 2201 Abgänge gegenüber. 1308 neue Stellen wurden zur Besetzung gemeldet. Das verarbeitende Gewerbe ist im Mai mit 178 der Spitzenreiter bei den neu zu besetzenden Stellen,

gefolgt vom Handel mit 134 Vermittlungsaufträgen. Insgesamt standen der Agentur und den Jobcentern 5447 offene Stellen zur Verfügung.

1,6 Lehrstellen auf einen Bewerber

Auf dem Ausbildungsmarkt wurden der Berufsberatung im Berichtsjahr bisher 4019 Ausbildungsangebote gemeldet. Dies sind 373 Ausbildungsplätze mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Demgegenüber haben sich 2489 Jugendliche als Bewerber um eine Ausbildungsstelle bei der Berufsberatung vormerken lassen. Die Zahl der Jugendlichen, die sich um eine Ausbildungsstelle bewerben, reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um weitere 130. Der Trend zur weiterführenden Schule und zum Studium hält weiter an. Ende Mai waren noch 1825 Ausbildungsplätze noch nicht besetzt. Für das laufende Berichtsjahr bedeutet das, dass jedem Ausbildungsinteressenten rechnerisch 1,6 Ausbildungsstellen zur Verfügung standen.