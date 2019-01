Über 3000 Besucher kommen zu den Energie-Infotagen

Über 3000 Besucher dürften zu den 18. Infotagen Energie an die Hochschule Aalen gekommen sein. Die zweieinhalb Tage rund um die Themen erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Energieeinsparung und Elektromobilität lockt zwar keine Massen, dafür aber interessierte Gäste an, die meist gezielte Fragen stellten, sich informierten oder ein konkretes Sanierungsprogramm in den eigenen vier Wänden im Sinn haben. Als Neuheit war am Wochenende die Sonderausstellung der Landesinitiative „Zukunft Altbau“ dazugekommen.

Wie die „Schönauer Stromrebellen“ im Schwarzwald der Schrecken der etablierten Energiewirtschaft wurden und wie erfolgreich Ökostrom aus Bürgerhand stammen kann, darüber hatte Sebastian Sladek von den Elektrizitätswerken Schönau zum Auftakt der Energietage referiert.

Bis zum frühen Sonntagabend gab es etliche Vorträge. Etwa über staatliche Fördermittel bei Neubau und Sanierung, die richtige Heizung oder die Bedeutung und Auswirkungen von Tages- und Kunstlicht auf den Menschen. Die Infotage Energie wurden 2002 von der Stadt Aalen und vom Energietisch der Lokalen Agenda ins Leben gerufen.

Noch deutlich länger ist der Förderverein Wind und Wasser Ostalb aktiv, der hier jedes Jahr mit einem Stand vertreten ist. Ulrich Viert vom Verein stellt fest, dass der Höhepunkt des Interesses an diesem Stand seinen Zenit überschritten hat: „Die Leute, die sich für alternative Energiegewinnung interessieren, sind sehr gut informiert. Vor 25 Jahren war das ganz anders.“

Vom Verein „solar mobil Heidenheim“ informiert Peter Kuch. Unter anderem hat er die Essenz aus dem Buch „Saubere Revolution 2030“ auf Schautafeln zusammengefasst. Die Essenz daraus: Die mobile und intelligente Nutzung der Photovoltaik ist nicht mehr aufzuhalten, das Auto der Zukunft „arbeitet“ und ist nicht nur mehr Besitz, der zu 90 Prozent stillsteht.

Smarte Elektromobile

Kuch berichtet, wie „smarte“ E-Autos selber einparken, viel sicherer sind und mit anderen Autos kommunizieren. Das würde die Zeit im Stau drastisch verringern: „Man könnte sogar Autobahnen zurückbauen.“

Die Infotage sind gut angekommen, so die Bilanz von Dirk Zoller (Kompetenzstelle für Energieeffizienz Ostwürttemberg), es hätte viele interessierte Fragen gegeben. Zoller schätzt, dass noch etwas mehr Besucher als im Vorjahr kamen. Zum ersten Mal gab es einen Workshop zum Thema, wie man selber am Haus an der Wärmedämmung „basteln“ kann. „Das kam gut an,“ sagt Martina Hofmann, Professorin an der Hochschule Aalen.