Über 15 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit

15 245 Stunden Arbeit haben die Ehrenamtlichen des DRK-Ortsvereins im Jahr 2018 geleistet.

In einem kurzweiligen Bericht berichtete der stellvertretende Bereitschaftsleiter Deniz Saglam bei der Jahresabschlussfeier des DRK von der Leistungsfähigkeit der Aalener Einheit. Mit mehr als 100 Terminen war die Stadthalle Aalen der Schwerpunkt für die Sanitätsdienste-Einheit. Die Fußballspiele des VfR Aalen oder auch die Reichsstädter Tage fordern die Aktiven. Thomas Wagenblast, Dezernent für den Brand- und Katastrophenschutz, bedankte sich für die ehrenamtlichen Einsätze an 365 Tagen, rund um die Uhr. Die Verlässlichkeit und hohe Professionalität lobte Michael Felgenhauer, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Aalen. Polizeidirektor Hans Buchinger stellte die tadellose Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen in den Vordergrund seiner Rede. Gewalt gegen freiwillige Helfer sei nicht akzeptabel, „es geht nicht an, das Freiwillige Opfer von verbaler und noch schlimmer von körperlicher Gewalt werden“, so Buchinger. Eberhard Schwerdtner, DRK-Kreisverbandsvorsitzender, macht deutlich, wie wichtig das Ehrenamt für den Rotkreuzverband ist. Die Seele des Verbandes sind die Ehrenamtlichen, die, wie in Aalen, eine hervorragende Arbeit leisten.

Im Jahr 2019 wird die Leistungsfähigkeit bei einer 24-Stunden-Übung im Martelltal, Südtirol, erneut unter Beweis gestellt. Zusammen mit dem Zivilschutz des Weissen Kreuzes und der Bergwacht Martell, sowie der Feuerwehr Martell plant das DRK eine Großübung.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden von Eberhard Schwerdtner und Matthias Wagner, Ortsvereinsvorsitzender, Susanne Bader, Alexander Berwinkel, Sabine Saglam und Sebastian Sperfeldt geehrt. Für 10 Jahre Treue wurden Nathalie Friz, für 20 Jahre Deniz Saglam und für 30 Jahre Günter Krenz ausgezeichnet. Seit 40 Jahren ist Franziska Pehl Mitglied im Ortsverein. Josef Pehl trat im Jahr 1954 in das Rote Kreuz ein und wurde somit für 65 Jahre geehrt.