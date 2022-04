Österliches in der Aalener City

An diesem Mittwoch, 6. April, wird der Aalener Marktbrunnen zum Osterbrunnen geschmückt. Einen Tag später, am 7. April, findet drum herum der traditionelle Ostermarkt statt. Verschiedene Aussteller präsentieren von 10 bis 18 Uhr ihre selbstgemachten und regionalen Produkte.

Jedes Jahr verwandelt sich der Aalener Marktbrunnen knapp zwei Wochen vor Ostern in einen Osterbrunnen. Dazu wird dieser mit rund 3000 bunten Plastikeiern vom Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) und der Stadtgärtnerei geschmückt. „Auch während der Pandemie haben wir den Osterbrunnen jedes Jahr geschmückt und so für ein bisschen Normalität gesorgt“, sagt Sabine Grimm von der Stadtgärtnerei. In diesem Jahr werden 700 ganz neu bemalte Ostereier am Brunnen mit angebracht. Bei der Bemalung haben neben zahlreichen Privatpersonen auch die städtischen Kindergärten unterstützt. „Die Kinder hatten sehr viel Spaß bei der Bemalung der Eier und es sind ganz bunte Kunstwerke entstanden. Ein ganz großes Dankeschön an alle Helfer“, sagt die stellvertretende Citymanagerin Myriam Henninger. Der Aalener Osterbrunnen kann bis Ende April besichtigt werden.

Beim Markt um den Osterbrunnen dürfen nach pandemiebedingter Zwangspause die Aussteller in diesem Jahr wieder ihre Produkte verkaufen. Am Donnerstag, 7. April, präsentieren rund zehn Aussteller selbstgemachte Osterdekorationen, Holzkunst, regionale Lebensmittel sowie Filzprodukte von 10 bis 18 Uhr. Mit dabei ist ebenfalls wieder der Kleintierzuchtverein Fachsenfeld, der mit seinen kleinen Häschen zum Streicheln anrückt.

Am Samstag, 16. April, sind die ACA-Osterhasen in der City los. Wer an diesem Samstag in Aalen unterwegs ist und die Hasen trifft, kann sich über Schokohasen, Überraschungseier und buntbemalte Hühnereier freuen. „Unsere Hasen haben jede Menge Leckereien in ihren Körben, die an alle Kunden verschenkt werden“, sagt Myriam Henninger.