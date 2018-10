ÖPNV: Was bringt die Linienbündelung?

Einen heftigen Schlagabtausch über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis haben sich die Mitglieder des Kreistags in der jüngsten öffentlichen Sitzung geliefert. Formal ging es dabei um einen Beschluss über eine so genannte Laufzeitentreppe, mit der die Verwaltung zwischen den Jahren 2021 und 2029 die einzelnen Linien im Busverkehr zu Bündeln zusammenfassen, harmonisieren neu ausschreiben und damit Geld sparen will, so die damit verbundene Hoffnung. In der Diskussion zeigte sich jedoch, dass die Großen Kreisstädte Aalen und Schwäbisch Gmünd um ihren Stadtverkehr fürchten, während die Vertreter des ländlichen Raums auf eine Verbesserung des ÖPNV in ihren Regionen hoffen. Dort sehe es zum Teil ganz schlecht aus, klagte etwa Herbert Witzany (Freie Wähler).

Der Kreis vergibt an die rund 20 Busunternehmen insgesamt über 100 Konzessionen, die sie berechtigen, verschiedene Linien zu bedienen. Steigen die Kosten, muss der Kämmerer tiefer in die Tasche greifen. Insgesamt muss er pro Jahr zwölf Millionen Euro zuschießen, wobei sieben Millionen auf den Schülerverkehr entfallen.

Nun will der Kreis die Einzelgenehmigungen, wie Verkehrsdezernent Thomas Wagenblast erläuterte, in einem Genehmigungs- und Vergabeverfahren zusammenfassen. Daher müssen die Linien in den verschiedenen Regionen jeweils zu einem einheitlichen Zeitpunkt auslaufen. Um dies zu erreichen, muss beim Auslaufen einer Einzelgenehmigung ein Enddatum festgelegt werden, zu dem die Harmonisierung greifen soll.

Wagenblast: Bündelung soll Ausgleich schaffen

Eine Bündelung zusammenhängender Einzellinien ist laut Wagenblast eine wichtige Voraussetzung für eine wirtschaftliche Verkehrsgestaltung. Sie soll betriebliche Optimierungen ermöglichen und einen Ausgleich zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Linien schaffen. Wirtschaftliche Interessen der Unternehmen an einer Höchstdauer gebe es sehr wohl, diese hätten aber hinter dem öffentlichen Verkehrsinteresse zurückzutreten.

Das Linienbündel Stadt Aalen soll als erstes zum 1. August 2018 harmonisiert werden, die Bündel „Ellwangen-Ost“ und „Kapfenburg-Bopfingen“ sollen am 1. Juni 2023 folgen, danach die restlichen.

Als erster Redner goss Konrad Sorg (SPD) Öl ins Feuer, als er davon sprach, im „nahen oder ferneren Osten“ des Kreises wolle man es den Unternehmen wohl zeigen. Seine Fraktion jedenfalls sei von den Argumenten nicht überzeugt und werde nicht zustimmen. Dies erst recht nicht, nachdem ein Fernsehbericht unlängst die Folgen deutlich gemacht habe. Darin sei vom Landkreis Esslingen die Rede gewesen, in dem eine Gesellschaft nur der deutschen Sprache nicht mächtige Busfahrer aus Bulgarien beschäftige.

Dieser Bericht sei offenkundig bestellt gewesen, konterte Landrat Klaus Pavel. Im Land gebe es 44 Stadt- und Landkreise. 40 von ihnen hätten ausgeschrieben und Geld gespart, in einem einzigen, eben Esslingen, habe es nicht funktioniert. Nikolaus Ebert (CDU) sprach sich für die Bündelung aus, wobei man bei den Ausschreibungen dann die Standards sorgfältig definieren müsse. Überdies gebe es in manchen Landgemeinden außer dem Schulverkehr überhaupt keinen ÖPNV.

Man wolle niemand etwas wegnehmen und man verstehe die Sorgen der Städte, bekräftigte Klemens Stöckle (Freie Wähler). Genau dies, dass etwas weggenommen werde, fürchtete offenkundig der Aalener OB und Kreisrat Thilo Rentschler, der von einem äußerst komplexen Nahverkehrssystem sprach und von deutlichen Unterschieden zwischen Stadt und Land. Im übrigen seien die hohen Kosten bei der Schülerbeförderung dem Schultourismus geschuldet.

Witzany: Abt und OVA müssen als Unternehmer handeln

Joachim Bläse, Gmünder Erste Bürgermeister (CDU) machte ebenfalls deutlich, dass die Großen Kreisstädte um ihren Stadtverkehr fürchteten. Er wolle sich jedoch nicht gegen seine Fraktion stellen, unterstrich Bläse. Er erinnerte an die Ausschreibung des regionalen Bahnnetzes in Stuttgart und sagte: „Wir werden mit Go-Ahead noch erleben, was wir bestellt haben!“

Herbert Witzany verwies auf das seiner Überzeugung nach unzureichende ÖPNV-Angebot im ländlichen Raum. Es gehe nicht darum, jemand etwas wegzunehmen, sagte er, und schon gleich gar nicht darum, „Adam und Eva aus dem Paradies zu vertreiben.“ Der Redner machte keinen Hehl daraus, wen er damit meinte, nämlich die beiden großen Busunternehmen Abt in Schwäbisch Gmünd und OVA in Aalen. Diese müssten eben als Unternehmer handeln.

Den Vergleich mit Adam und Eva und der Vertreibung aus dem Paradies wies der Landrat sofort zurück: Das gehöre in die Kirche und sei keine Größe im Kreis. Bei der Abstimmung wurde die Harmonisierung mehrheitlich gebilligt und Klaus Pavel dankte für eine angeregte Diskussion.