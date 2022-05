Ökumenischer Hospizdienst verabschiedet Mitarbeiterinnen

Bei der Jahresabschlussfeier des ökumenischen Hospizdienstes im „Café Samocca“ hat sich der erste Vorsitzende Xaver Stark im Namen des gesamten Vorstandes bei den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern für die zahlreichen Stunden wertvoller Arbeit bedankt, die in den vergangenen zwei Jahren geleistet wurden. Xaver Stark und der zweite Vorsitzende Erich Haller überreichten Blumen als Dankeschön an die Einsatzleitungen, Gruppenleitungen, den Besuchsdienst des Ostalb-Klinikums sowie an die Geburtstagskinder mit runden und halbrunden Geburtstagen. Ebenso bedankte er sich bei den Mitarbeiterinnen, die sich für Leihbücherei und Homepage engagierten, ein Dankeschön ging auch an die Mitarbeiterinnen zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, Letzte Hilfe Kurse und Trauerbegleitung. Verabschiedet wurden die langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Marianne Gaiser (26 Jahre aktiv) und Irmgard Wiedmann (13 Jahre aktiv).