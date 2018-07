Ökumenischer Gottesdienst startet pünktlich – eine halbe Stunde später

Ein paar Besucher des ökumenischen Gottesdienstes hatten sich bereits um 8.45 Uhr am Sonntagmorgen auf dem Sparkassenplatz in Aalen eingefunden. Da spielte zwar bereits das Bläserensemble der Musikschule Aalen auf der Bühne. Doch eine Feier gab es nicht.

Denn einer fehlt: „Der wichtigste ist noch nicht da. Der Pfarrer“, sagte ein sichtlich gut gelaunter Stephan Scheel vom Organisationsteam. Doch den evangelischen Pfarrer Bernhard Richter, der den Gottesdienst halten soll, trifft keine Schuld – er kam pünktlich.

„Da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen“, sagte Scheel. Auf einigen Plakaten habe eine falsche Zeit gestanden, der Gottesdienst beginne eine halbe Stunde später. Und pünktlich ging es dann auch los. Rund 30 Besucher hatten sich zur Feier eingefunden.

Loben statt schimpfen

„Eigentlich wollte ich beginnen und sagen: Hallo liebe Kinder“, begrüßte Pfarrer Richter die Gemeinde, darunter auch Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler. „Die sind wahrscheinlich schon bei den Wettkämpfen. Da hat die Kirche natürlich keine Chance“, sagt er weiter. Das sei aber auch in Ordnung so. Nicht schimpfen, so seine Devise – lieber die loben, die gekommen sind.

Und im Laufe des Gottesdienstes wurden es noch ein paar Besucher mehr. Auch einige Kinder und Jugendliche blieben auf dem Platz stehen oder setzten sich auf die Steinrondelle. Diese Chance ließ sich der evangelische Pfarrer nicht entgehen. Für das Motto des Gottesdienstes „Wir gehören zusammen“ bat er Besucher auf die Bühne, um die Buchstaben für den Schriftzug in die Höhe zu halten – auch die Kinder durften gemeinsam mit dem Oberbürgermeister nach oben kommen.

Zugehörigkeit ist wichtig

Eine Botschaft war Richter wichtig: Zugehörigkeit. „Wir alle sind gewissen Dingen zugehörig. Vereinen, einer Schule, einer Familie, dem Arbeitgeber.“ Und dann schlug er wieder die Brücke zum Sport: „Auch wenn wir mit unserem Verein beispielsweise verlieren. Man soll immer dazu stehen, wo man hingehört.“

Mehr entdecken: Vereine zeigen beeindruckende Show bei Turnigala

Am Freitag ist das Landeskinderturnfest des Schwäbischen Turnerbundes in Aalen gestartet. Auch zahlreiche Vereine in der Region sind dabei. Andrea Baur vom MTV Aalen erzählt im #Markplatz15- Interview, wie der Verein in die Veranstaltung eingebunden ist und welche Vorbereitungen im Vorfeld zu treffen waren.