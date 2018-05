Ökumenische Pilgerwanderung

20 Christen haben bei einer ökumenischen Pilgerwanderung auf dem Aalener Panoramaweg teilgenommen. Bei der Augustinuskirche in der Triumphstadt starteten die Wanderer ihren Weg nach Unterkochen. In der Wallfahrtskirche gab es eine Besinnung, danach zogen sie weiter zum Naturfreundehaus Brand. Nächste Station war die Kapelle in Himmlingen. Über die Weiße Steige am Waldrand entlang ging es zur Isidorkapelle in Röthardt. Nach rund 17 Kilometern endete der Weg am ökumenischen Gemeindezentrum Peter und Paul. Nach der Andacht von Pater Matthew wurde gegrillt.