Ökumenische Friedensdekade in Aalen

Es war im Jahre 2003, als das Aalener Bündnis für den Frieden im Vorfeld des ersten Irakkrieges von der damaligen Wasseralfinger Pfarrerin und heutigen Gmünder Dekanin Ursula Richter ins Leben gerufen wurde. In diesen zurückliegenden fast zwei Jahrzenten hat sich dieses Bündnis immer auch in die Ökumenische Friedensdekade eingeklinkt, die bundesweit stattfindet und in der es in Aalen wieder eine Reihe von Veranstaltungen geben wird. Die Eröffnung findet am Sonntag, 6,. November um 10 Uhr in der Stadtkirche statt. Daran schliessen sich zwei Friedensgebete am 7. Und am 14. November um 18.10 Uhr vor der Stadtkirche an. Am Dienstag, 8. 11. Führt das Netzwerk für Demokratie eine Mahnwache durch, die um 18 Uhr am Stolperstein der Fanny Kahn in der Oesterleinstr 10 beginnt und mit einem Schweigemarsch mit Lichtern zum KubAA führt, wo am Jahrestag des Elser-Attentates das Theater der Stadt Aalen an Georg Elser erinnert und Omas gegen rechts und Schülerinnen der Kocherburgschule an die stillen Heldinnen Anna Essinger und Hildegard Schiele erinnern. Christian Bolz wird die Mahnwache musikalisch begleiten.

Am 11. November findet um 15 Uhr eine Fortbildung für ErzieherInnen und GrundschullehrerInnen mit neuen Methoden für Kindergarten und Grundschule statt, (Anmeldungen bei judith.dirk@web.de. Thema: Der Heilige Martin- nicht nur Mantelteiler, sondern auch Vorbild für gewaltfreies Handeln! Unter dieser Überschrift gibt es auch am 18. November um 16 Uhr eine Aufführung des Sankt-Martin-Puppentheaters im Torhaus.

Noch bis 17. November ist im Um-Welthaus im Torhaus die Ausstellung zu den 17 Nachhaltigkeitszielen zu sehen,

Bereits vor der Eröffnung findet am kommenden Freitag, 4. November ein Busrundfahrt zum Nachdenken statt: Beginn ist um 15 Uhr am Aalener Bahnhof. Bei dieser Rundfahrt werden Rüstungsfirmen und militärische Einrichtungen in den Fokus genommen. Anmeldungen bei Rainer Schmid@elkw.de.