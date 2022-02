Ökumenische Bibelwoche: Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung

Sie gehört zum ökumenischen Jahresprogramm in Aalen schon seit Jahrzehnten dazu, kann aber zum zweiten Mal coronabedingt nicht in Präsenz durchgeführt werden: die ökumenische Bibelwoche, doch ganz ausfallen wird sie auch in diesem Jahr nicht. Den Kanzeltausch am 19. und 20. Februar wird es geben, und vier biblische Impulse wird es geben, die in Peter-und-Paul, dem ökumenischen Gemeindezentrum, von Martin Kronberger aufgenommen wurden und an jedem Tag der Bibelwoche ins Netz gestellt werden. Dazu gibt es einen Gottesdienst für Senioren am 15. Februar um 14 Uhr in der Stadtkirche und eine Bibelstunde des CVJM am Mittwoch, 16. Februar um 19.30 Uhr im CVJM-Heim Gütle in der Jahnstr.

Inhaltlich geht es in diesem Jahr um das alttestamentliche Buch Daniel: ein prachtvoller Königshof, ein armer, aber kluger Held, dem alles gelingt, was er anfasst, und ein Gott, der im Hintergrund die Fäden zieht. Doch die Bibelwoche will mit Daniel nicht nur nette Geschichten erzählen, vielmehr stellen sich spanende Fragen: Geht es im Danielbuch etwa um die Fragen, die wir uns heute stellen. Wie können wir die eigene Gegenwart neu aus der Perspektive Gottes begreifen lernen? Geht es bei Daniel nicht auch darum, welche Zukunft wir haben, wie es weiter geht mit dieser Welt und mit uns? Ist Gott noch da? Sind wir im Kontakt mit ihm?

Anstelle der Bibelabende wurden vier Youtube-Videos aufgenommen, die immer um 18 Uhr eingestellt werden, und zwar am 15.2. zu Daniel eins mit Karin Fritscher, am 16.2. zu Daniel zwei mit Jan Langfeldt, am 17.2. zu Daniel drei und sechs mit Wolfgang Sedlmeier und am 18.2. zu Daniel neun mit Bernhard Richter.

Die Bibelwoche endet mit dem Kanzeltausch am 20. Februar. Pfarrer Wolfgang Sedlmeier predigt um 10 Uhr in der Stadtkirche, Pfarrerin Andrea Stier um 9 Uhr in Sankt Elisabeth, Pfarrer Bernhard Richter um 10.30 Uhr in Salvator und Pastoralreferent Wolfgang Fimpel um 10 Uhr im Gottesdienst am Kocher. Und so sind die Organisatoren dankbar, dass die Bibelwoche wenigstens im Kleinformat stattfinden kann und hoffen natürlich wieder auf eine größere ökumenische Bibelwoche im nächsten Jahr in Präsenzform.