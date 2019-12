Ökumene-Projekt „Faire Rems“ gewinnt ersten Preis

Doppelten Grund zur Freude hat es bei der Evangelischen und Katholischen Erwachsenenbildung auf der Ostalb gegeben. Sie ist im Rahmen des Innovationspreises der kirchlichen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung und der Karl-Schlecht-Stiftung mit dem ersten und dem zweiten Preis ausgezeichnet worden.

Den ersten Preis mit Urkunde und einem Scheck über 5000 Euro erhielten die beiden Einrichtungen zusammen mit vier weiteren evangelischen und katholischen Bildungswerken für das ökumenische Projekt „Faire Rems“. Die Einrichtungen hatten das Projekt gemeinsam vor dem Hintergrund der diesjährigen Remstalgartenschau ins Leben gerufen.

„Das ist natürlich eine tolle Wertschätzung unserer Arbeit und ein Ansporn, dranzubleiben und weitere Gemeinden für unser Projekt zu gewinnen“, sagte Henrik Althöhn im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten“.Althöhn ist Leiter der Erwachsenenbildung Ostalb und zusammen mit Wilfred Nann, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Ostalbkreis (keb), einer der Initiatoren.

16 Kommunen waren auf der 80 Kilometer langen Strecke von Essingen bis Remseck über die Gartenschau miteinander verbunden. Die Bildungswerke fügten mit ihrer Aktion „Faire Gemeinde“ ein weiteres Bindeglied hinzu und machten die Rems zu einem fairen Fluss. 92 Gemeinden waren eingeladen, sich am Projekt „Faire Rems“ zu beteiligen und “Faire Gemeinde“ zu werden.. Hierfür müssen drei von acht Kriterien erfüllt sein, die den fairen Umgang mit globalen Ressourcen thematisieren. Die Aktion kam gut an, wie man an der Tatsache sieht, dass 30 Kirchengemeinden bis dato auf den Zug aufgesprungen sind und ihre Bewerbung eingereicht haben.

Mit dem zweiten Preis wurde ein Projekt ausgezeichnet, das sich mit dem veränderten Leben im Ruhestand befasst. Karin Specht von der Katholischen Erwachsenenbildung und Henrik Althöhn riefen mit weiteren Kooperationspartnern eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Segel neu setzen“ ins Leben. Verschiedene Aktionen und Angebote sollten den Teilnehmenden einen Perspektivwechsel ermöglichen und ihnen Informationen an die Hand geben, mit dem sie ihren neuen Lebensabschnitt aktiv angehen und selbst planen können.

Um Hemmschwellen abzubauen, blickte man über den eigenen Tellerrand und tauschte als Veranstaltungsort das Gemeindehaus beispielsweise gegen ein Restaurant ein. Auch ein Abend im Kino am Kocher stand – wie berichtet – auf dem Programm. Nachdem das Projekt 2028 in Aalen sehr erfolgreich anlief, wurde es hier in diesem Jahr weitergeführt und in Schwäbisch Gmünd zusätzlich ins Leben gerufen.