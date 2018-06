Öffnungszeiten im Aalener Hallenbad

Im Mai und über Pfingsten hat das Aalener Hallenbad geänderte Öffnungszeiten an folgenden Tagen: Am Sonntag, 1. Mai, ist geschlossen, ebenso am Pfingstsonntag, 15. Mai. Am Pfingstmontag, 16. Mai, ist von 7.45 bis 17.30 Uhr für Familien geöffnet, offen ist in dieser Zeit auch die gemischte Sauna. An den Freitagen 6. und 13. Mai ist ganztägig geöffnet. An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 5. Mai, ist von 7.45 bis 17.30 Uhr für Familien geöffnet (Sauna gemischt). An Fronleichnam, Donnerstag, 26. Mai, ist von 7.45 bis 13.30 für Familien geöffnet (Sauna gemischt). Samstags ist bis Oktober kein FKK-Schwimmen mehr. Die Öffnungszeiten samstags sind dann von 7.45 bis 17.30 Uhr.