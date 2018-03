Öffnungszeiten des Landratsamts

Alle Dienststellen der Landkreisverwaltung sind am Gründonnerstag, 29. März, ab 16 Uhr geschlossen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Zulassungs- und Führerscheinstellen in Aalen und Schwäbisch Gmünd sind durchgehend von 7.30 bis 15.30 Uhr, die Zulassungsstelle Bopfingen ist von 7.30 bis 12 Uhr und die Zulassungsstelle Ellwangen von 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet. Am Karfreitag (30. März) und am Ostermontag (2. April) bleiben alle Dienststellen geschlossen. Die Landkreisverwaltung ist ab Dienstag, 3. April, wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.