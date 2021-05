Öffnung von Kitas und Schulen ab Montag in Aalen möglich

Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen mussten im Ostalbkreis die Schulen ab 12. April und die Kitas ab 21. April den Betrieb mit Ausnahme der Notbetreuungsangebote einstellen.Wenn der Inzidenzwert im Ostalbkreis am Samstag, 15. Mai, nach wie vor unter 165 liegt, werden ab Montag, 17. Mai Kitas in einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren. An den Schulen ist dann Wechselunterricht vorgesehen, teilt die Stadt Aalen mit.

Im Rahmen der Notbetreuung bestand eine Testpflicht für Kinder. Diese Regelung gilt beim Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen weiter. Davon ausgenommen sind Geimpfte und Genesene gemäß der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung.

Aktuell stellt die Stadt Aalen die Selbsttests von Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd mit Nasenabstrich zur Verfügung. Überdies sollen für drei Pilot-Kitas die für die sogenannte Laienanwendung zugelassenen Watmind Speicheltests als eine alternative Testmöglichkeit für die Kinder beschafft werden. Beim Watmind Speicheltest handelt es sich um einen Test, der für zehn Sekunden unter die Zunge gelegt wird. 30 Minuten vor der Speichelentnahme darf allerdings nichts gegessen und nichts getrunken werden, um das Testergebnis nicht zu verfälschen. Unter Berücksichtigung der Lieferzeit wird die Pilotphase voraussichtlich in der Woche vom 24. bis 28. Mai stattfinden. Bei positiven Erfahrungswerten ist eine flächendeckende Verteilung der Watmind Speicheltest an die Kitas als weitere Testmöglichkeit angedacht.

In dem Monat des Wiedereinstiegs der Kitas in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wird die tageweise Abrechnung nach tatsächlich betreuten Tagen beibehalten. Bei einem Wiedereinstieg ab kommenden Montag wird der volle reguläre Elternbeitrag ab dem 1. Juni für alle Kinder berechnet. Eine Rückerstattung für Kinder, die den Regelbetrieb ab 1.Juni nicht in Anspruch nehmen, ist dann nicht mehr möglich.

Bei Fragen zum möglichen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen können sich die Eltern direkt an die Kita-Leitungen und die Kita-Träger wenden. An den meisten Schulen wird ab Montag Unterricht im Wechselbetrieb eingerichtet. Die Eltern wurden in der Regel bereits informiert, für Fragen stehen die jeweiligen Schulsekretariate zur Verfügung.

Die städtischen Betreuungsbausteine werden für die angemeldeten Kinder, die sich im Präsenzunterricht befinden, vorgehalten. Dementsprechend werden parallel dazu Kinder der Notbetreuung, für die auch ergänzende städtische Betreuung gebucht ist, betreut.