Öffentliche Mittagspause geht um fairen Handel

Um fairen Handel und seine Möglichkeiten geht es bei der öffentlichen Mittagspause am 3. Juli von 12 bis 13 Uhr im Foyer des Hauses der katholischen Kirche in Aalen. Das Thema hat einen aktuellen Bezug: die Fußball-WM. Während in Industrieländern Fußball Breitensport ist, leben die Menschen, in denen Fußbälle produziert werden, in großer Armut. Nach einem Input von Elisabeth Petasch vom Eine-Welt-Laden treten die Betriebssportgruppe der Stadt Aalen und die Mitarbeitervertretung aus dem Haus der Kirche an der Torwand gegeneinander an. Zudem informieren Stellwände über eine Firma in Pakistan, die Fairtrade-Ware produziert.