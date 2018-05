Aalen (an) - Am Freitag, 23. Februar, von 12 bis 13 Uhr ist im Foyer des Hauses der Katholischen Kirche in der Weidenfelder Straße 12 eine besondere Aktion geplant. „Lebenswege" sollen künftig den Eingangsbereich zieren.

In einer Live-Performance wird der Ellwanger Künstler und Kunstpädagoge Peter Betzler seine Vorstellung von Lebenswegen, inspiriert von den Gedanken der MitarbeiterInnen, auf die Leinwand bringen. So kann sich künftig jede der neun Einrichtungen im Haus der Kirche durch ihren Impuls auf den Werken wiederfinden.

Die Begrüßung erfolgt durch Dekan Robert Kloker. Für eine passende Musik sorgt Betriebsseelsorger Rolf Siedler. Alle Anwesenden sind zu einer Suppe in der Mittagspause eingeladen.

Die Öffentliche Mittagspause des Katholischen Dekanats Ostalb gibt es bereits zum dritten Mal im Haus der Kirche. Im Sommer des vergangenen Jahres war das Thema der Tag des Grundgesetzes, im Herbst waren der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter und Christa Klink zu Gast, um mit KAB-Regionalsekretärin Maria Sinz über „Gute Pflege" zu sprechen.