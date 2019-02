Ärzte wollen nicht als „faule Säcke“ dastehen

Die SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis ist die Einzige gewesen, die den Entwurf für das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) fast uneingeschränkt verteidigt hat. Dafür hat sie bei einer Podiumsdiskussion, zu der die Kreisärzteschaft in die Schlossscheune in Essingen eingeladen hatte, sogar empörte Buhrufe kassiert. Deutlich wurde an dem Abend, dass sich die Ärztinnen und Ärzte nicht genügend wertgeschätzt und von der Politik sogar gemaßregelt fühlten, wie sich einer ärgerte. Gefordert wurde, Patienten in die Verantwortung und in Regress zu nehmen, wenn sie von ihnen selbst vereinbarte Termine nicht wahrnehmen.

Zwar forderte die Kreisärzteschaft in einer zum Schluss verabschiedeten Resolution die Abgeordneten auf, den Entwurf abzulehnen, doch da machten ihnen die Parlamentarier wenig Hoffnung. Mattheis, Margit Stumpp (Grüne) und Roderich Kiesewetter erwarten übereinstimmend eine Mehrheit im Bundestag. Der CDU-Mann sagte, dies sei ein Kompromiss, den die Koalition gefunden habe. Er hoffe jedoch auf eine namentliche Abstimmung, damit nachvollziehbar sei, wer wie abgestimmt hat. Die Vertreterin der Grünen sagte voraus, der Entwurf werde gegen die Stimme der Opposition Gesetz werden.

Hilde Mattheis unterstrich, er sei gut beraten und es habe zwei große Anhörungen dazu gegeben. Warum die Ärzte dagegen Sturm laufen, machte einleitend der Ellwanger Frauenarzt Sebastian Hock deutlich. Indem beispielsweise eine Erhöhung der wöchentlichen Mindestsprechstunden von 20 auf 25 Stunden festgeschrieben werden solle, stemple man die Ärzte in den Augen der Bevölkerung zu „faulen Säcken“, die nun eben ein wenig mehr arbeiten müssten. Die geplanten Regulierungen führten weg vom freien Ärztesystem hin zu einem staatlich gelenkten Gesundheitssystem. Es werde den Bürgern suggeriert, dass es unbegrenzte Leistungen immer, überall und zu jeder Zeit gebe. „Und wenn es nicht klappt, sind die Ärzte schuld!“ Der Redner räumte jedoch ein, dass der Entwurf aus Sicht der Ärzte auch gute Punkte enthalte, etwa den Wegfall von Zufälligkeitsprüfungen.

Hilde Mattheis nannte einige der Darstellungen polemisch und verwies darauf, dass sich das ärztliche Berufsbild ändere, weil junge Frauen Beruf und Familie vereinbaren können wollten. Es gehe um gleiche Versorgungssicherheit für alle Patienten und man gebe auch mehr Geld ins System. Wo die Versorgung nicht funktioniere, müsse man „nachschärfen“.

Margit Stumpp sprach von einer Schieflage, weil zu viele Ärzte in der Pharmaindustrie tätig seien und zu wenige bei den Patienten. Wie viel Sprechzeit in der Woche angeboten werde, sei eine unternehmerische Entscheidung. Überregulierung aber schränke die Freiheit des Berufs ein. Außerdem müsste man in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Kosten schaffen.

Kiesewetter: Gesetzentwurf ist überladen

Auch Roderich Kiesewetter bedauerte, dass zu viele Ärzte in die Pharmaindustrie abwanderten. Er räumte ein, dass der Gesetzentwurf sehr überladen sei, weil versucht werde, möglichst alles abzudecken. Da sich der Arztberuf ändere, brauche man jedoch andere Konzepte.

Norbert Smetak, niedergelassener Kardiologe aus Kirchheim/Teck, beklagte fehlende Kampfbereitschaft seiner Kollegen und sah einen „Riesenärztemangel“ kommen. Ihn ärgerte, dass sich die Politik in die Praxisorganisation einmische, und über die Art und Weise, „wie man mit uns Ärzten umgeht!“ „Nicht alles“ im Gesetz wollte Josef Bühler mittragen, der Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg. Viele Ziele seien unstreitig, aber es gebe zentralistische Ansätze zu einer staatlichen Regulierung und Verstärkung der Bürokratie. Dabei werde die Freiberuflichkeit zurückgedrängt.

Nach diesen Stellungnahmen meldeten sich unter der Diskussionsleitung des Vorsitzenden der Kreisärzteschaft, Rainer M. Graeter, zahlreiche Ärztinnen und Ärzte zu Wort. Sie sprachen von Bürokratiemonster und Micky-Maus-Geld, das sie für ihre Leistungen bekämen, und klagten, das Gesundheitssystem werde an die Wand gefahren. Es gehe in Richtung Planwirtschaft und es werde nicht mehr attraktiv sein, sich als Arzt niederzulassen.

Die Diskussion endete jedoch versöhnlich. Sebastian Hock konstatierte an die Adresse der Politikerinnen und Politiker: „Es ist toll, dass Sie sich der Diskussion stellen und unseren Unmut aushalten!“ Sein Kollege Graeter sagte, man habe den Podiumsteilnehmern keinen Honig um den Mund geschmiert. Als Dank erhielten sie aber jeweils ein Glas mit echtem Honig.