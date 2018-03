‚Ärgerlich‘: Gnadenloser VfR zu gnädig

Er war es, der am Ende die Bälle aus dem Tor holen musste. Und er war es auch, der das Geschehen auf den Punkt brachte. „Das ist ärgerlich“, fasste Daniel Bernhardt zusammen. Denn ärgerlicherweise verspielte der VfR Aalen, dessen Tor Kapitän Bernhardt hütet, am Samstag eine 2:0-Führung. Bei den Würzburger Kickers sah es lange Zeit gut aus, der VfR glänzte mit gnadenloser Effektivität vor dem Tor, verteidigte das eigene aber letztlich nicht mehr konsequent und trennte sich 2:2 (2:0)-Remis in dem Spiel der 3. Fußball-Liga.

Auch das war ärgerlich. Die Defensive schien über weite Strecke „Am Dalle“, dort wo die Bayern in der Flyeralarm-Arena ihre Heimspiele austragen, das Prunkstück. Immer wieder hatte die gute Aalener Dreierabwehrkette einen Fuß dazwischen, vor allem Robert Müller schien nicht überwindbar.

Beim ärgerlichen 2:2 fünf Minuten vor dem Ende war jedoch „die Zuordnung nicht da“, wie der machtlose Bernhardt anprangerte. Aus kurzer Distanz drückte der Ex-Aalener und Kickers-Kapitän Sebastian Neumann den Ball nach einem Eckball über die Linie. „Ärgerlich, so eine Standardsituation“, merkte VfR-Trainer Peter Vollmann an und monierte, dass seine Spieler vor dem Eckball noch mit dem Schiedsrichter diskutierten, statt sich auf die Szene zu konzentrieren.

Keine zehn Minuten vorher feuerte Neumann einen Schuss ab, der gegen Pfosten knallte und in Orhan Ademi einen Verwerter fand. „Wir haben einfach nicht mehr die Standhaftigkeit und Ruhe gehabt, die man braucht, so was dann auch zu verteidigen, natürlich auch weil der Gegner Druck gemacht hat“, analysierte Vollmann.

Das dritte Tor fällt nicht

Bis zu Ademis Anschluss und dem danach immer größer werdenden Druck hatte der VfR die Partie weitgehend unter Kontrolle. „Wir haben 2:0 verdient geführt, wir wollten aufs dritte gehen“, erklärte Bernhardt. Stürmer Matthias Morys verpasste beim Stand von 2:0 vorne etwa nach einer Flanke von Sascha Traut per Kopfball aus kurzer Distanz noch zu erhöhen. Das war nach einer guten Stunde.

Das 2:0 bis dahin legte Aalen schon zeitig vor - in der ersten Halbzeit. Nach einem missglückten Abwehrversuch von Sebastian Schuppan schloss Luca Schnellbacher per Flachschuss ins lange Toreck zum 1:0 ab nach einer halben Stunde. Würzburg wollte antworten, doch der VfR verteidigte gut - und schlug noch kurz vor der Pause gnadenlos zum 2:0 zu. Matthias Morys nahm den Ball von Schnellbacher im Lauf mit und schob ihn ein. Je länger die Partie dauerte, desto mehr kam die Mannschaft des Ex-Aaleners Michael Schiele auf. „In der zweiten Halbzeit wollten es die Jungs gerade biegen. Mit dem 2:2 müssen wir zufrieden sein“, so der Kickers-Trainer. Und das Ganze an seinem 40. Geburtstag. Vor dem Spiel gab es Glückwünsche für den gebürtigen Heidenheimer Schiele.

Per Anzeigetafel gratulierten Ralph Hasenhüttl und Stefan Ruthenbeck, zwei alte Weggefährten aus Aalener Zeiten, dem Geburtstagskind . Schiele war Co-Trainer unter Ralph Hasenhüttl und Stefan Ruthenbeck beim VfR, beide heute bekanntlich Bundesliga-Coaches; zudem Spieler und Chefscout.

Nach Schlusspfiff durften sich Schiele und sein Kollege Peter Vollmann gegenseitig nur zu einem Punkt gratulieren. „Hätte mir vorher gesagt, wir spielen in Würzburg unentschieden, wäre ich zufrieden gewesen, so ist es ärgerlich. Der Gegner hat sich das verdient“, resümierte Vollmann. Fußball ist eben manchmal ärgerlich. Lange Zeit zum Ärgern haben die Aalener nicht, am Mittwoch um 19 Uhr geht es im Heimspiel gegen Preußen Münster weiter.