Einst war die Ostalb ein tropisches Meer mit enormem Artenreichtum, nirgends finden sich so viele und einmalige Fossilien, die Jurastufe „Aalenium“ macht die Kreisstadt zumindest in Geologenkreisen weltweit bekannt. Einen übersichtlichen Blick auf bis zu 190 Millionen Jahre Urgeschichte quasi vor der Haustür vermittelt jetzt Besuchern und Touristen auf Deutsch und Englisch die am Wochenende beim Geopark-Fest vorgestellte Infostelle am Besucherbergwerk. Aalen als Mitglied im Unesco-Geopark Schwäbische Alb hat jetzt mit dem Urweltmuseum zwei solcher Infostellen.

Die Infostelle zeigt, wo welche Fossilien und Gesteinsarten aus der Zeit des schwäbischen Urmeers gefunden werden: Im Norden weist ein Brocken Eisenerz auf die Funde im Braunen Jura (vor 175 Millionen Jahren) hin, weiter geht es über die Strahlenkalke des Steinheimer Beckens, über den „Böttinger Marmor“ aus dem Tertiär (14 Millionen Jahre), Schieferplatten, einen Meeresschwamm, Feuersteinknolle oder 150 Millionen Jahre alte Ammoniten von der Westalb.

Eine zweite Schautafel zeigt das Besucherbergwerk und erklärt das „Aalenium“, die unterste Stufe des Mitteljura (auch Brauner Jura oder Dogger). Der Schweizer Geologe Karl Mayer-Eymar (1826 bis 1907) hatte diesen Namen für diese Aalener Jurastufe 1864 eingeführt, 1962 wurde sie offiziell auf dem Jura-Kolloquium in Luxemburg als weltweite Standortbezeichnung festgelegt. Auf der Schautafel gibt es auch Informationen über die in den Bergwerken Aalen und Wasseralfingen gefundenen Krokodil- und Saurierknochen, die „Goldammoniten“ (Pyrit) und über die bisher 90 gefundenen Fischsaurierreste. (lem)