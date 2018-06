Die „Junge Oper Detmold“ hat im Innenhof des Wasseralfinger Schlosses gastiert. Sie brachte die kindgerecht aufgearbeitete Oper „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung. Auf den Zuschauerbänken saßen neben den Schloss-Schülern auch Schüler der benachbarten Grundschulen, die gespannt mit verfolgten, ob es dem Prinzen Tamino zusammen mit seinem Helfer, dem Vogelfänger Papageno, gelingt, Prinzessin Pamina, Tochter der Königin der Nacht, zu heiraten, damit die beiden rivalisierenden Königreiche wieder vereint sind.

Die „Junge Oper“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche an die Welt der Oper heranzuführen. Deshalb wurde die im Original etwa zweieinhalbstündige Oper auf etwa 70 Minuten gekürzt, um die Kinder nicht zu überfordern. Die wichtigsten Szenen Dialoge und die schönsten Melodien wurden beibehalten und in eine für Kinder verständliche Form umgewandelt. Die Geschichte um Prinzessin Pamina, Tochter der Königin der Nacht, und den Prinzen Tamino wurde so inszeniert, dass sie sich ganz gezielt an junge Zuschauer wendet. Zum Konzept gehört es, dass Kinder und Jugendliche kleine Rollen übernehmen und somit aktiv in das Geschehen mit einbezogen werden. Dabei soll ihre sprachliche und musikalische Kreativität gefördert und Interesse für Kultur geweckt werden.

Ein munteres Wechselspiel von Gesang und Erzählung

Die Schloss-Schüler und die eingeladenen Schüler der benachbarten Grundschulen erfuhren zu Beginn der Aufführung von Opernsänger und Schauspieler Alexander U. H. Schubert, der auch als Erzähler durch das Geschehen führte, was eine Oper ist und dass man, ähnlich wie bei einer Theateraufführung, ein Bühnenbild, Kostüme und vor allem hoch qualifizierte Sänger benötigt. Nachdem kurz vor der Aufführung drei Jungs (Kevin, Nico, Falk) als Knaben für Sarastro und drei Mädchen (Maya, Evelina, Dana) als Damen für die Königin der Nacht mit Sprechrollen ausgewählt worden waren, begann die eigentliche Aufführung, ein munteres und spannendes Wechselspiel von Gesang und Erzählung.

Den beiden hochprofessionellen Sängern und deren Partnerin gelang es dabei, in kürzester Zeit die Geschichte und die Opernfiguren lebendig werden zu lassen und das auf eine sehr kindgemäße und äußerst unterhaltsame Art. Die Sänger mussten dabei in mehrere Rollen schlüpfen und hatten hautnah Kontakt zum Publikum, das immer wieder in die Vorstellung mit einbezogen wurde. Auch die Schülerinnen und Schüler, die als Schauspieler fungierten, gingen in ihren Rollen auf, wurden so ein Teil der Inszenierung und somit Mitglied eines einzigartigen Ensembles, das mit viel Applaus verabschiedet wurde.