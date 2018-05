Wasseralfinger Südkreisel in eine Richtung gesperrt

In der Wasseralfinger Sonnenbergstraße lassen die Stadtwerke Aalen in dieser Woche Versorgungsleitungen erweitern. Deshalb ist die Ausfahrt aus dem Südkreisel in die Sonnenbergstraße voraussichtlich bis zum Freitag, 1. Juni, voll gesperrt. Die ausgeschilderte Umleitung führt durch den Kreisel in die Wilhelmstraße in Richtung Aalen und dann über die Auguste-Keßler-Straße, vorbei an der Firma Alfing, zurück zur Sonnenbergstraße. Die Einfahrt aus der Sonnenbergstraße in den Südkreisel ist weiterhin möglich, durch den Kreisel besteht eine Einbahnregelung.