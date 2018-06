Wasseralfinger Rat gibt Votum ab für Bauhof und Schloss-Torhäusle

Ziemlich ausführlich und lange hat sich der Wasseralfinger Ortschaftsrat mit der sogenannten Immobilienstrategie über die Zukunft der städtischen Gebäude beschäftigt. Auch im größten Stadtbezirk ging es darum, welche Gebäude auf jeden Fall im Bestand bleiben wie etwa Schulen, Rathäuser oder Sporthallen (Kategorie A), über welche es Diskussionsbedarf gibt (Kategorie B) und welche schließlich in der Kategorie C verkauft oder abgerissen werden sollen.

Erwartungsgemäß stand dann auch der ehemalige Bauhof in der Hofwiesenstraße im Fokus der Diskussion. Er ist ein Relikt der Bauhof-Zentralisierung in Aalen, ist verpachtet und vermietet. Und wirft, nachdem die Pacht auch im Einverständnis mit den Pächtern erhöht worden war, sogar Gewinn ab. Auch deshalb, forderte Ortsvorsteherin Andrea Hatam, müsse er „auf jeden Fall“ erhalten bleiben, sprich aus der Kategorie B in die A-Kategorie rücken. Albrecht Jenner stützte dieses Anliegen mit seinem Antrag, dem das Gremium geschlossen zustimmte. Denn das Bauhof-Areal, so Jenner und auch die Mehrheit im Ortschaftsrat, sei auch eine Option für eine künftige Weganbindung an das Kopernikus-Gymnasium, an dem gerade die Erweiterungsarbeiten laufen.

In der Diskussion war auch das „Torhäusle“ am Schloss, dessen 675-Jahres-Jubiläum im vergangenen Jahr gefeiert worden war. Das Häuschen, das der Tauchverein „Easy Divers“ nutzt, müsse laut Hatam ebenfalls „auf jeden Fall“ erhalten bleiben, also aus Kategorie B in die oberste verschoben werden. Schließlich gehöre es zum Ensemble des Schlosses.

Es seien relativ wenig Gebäude in Kategorie C, warf Michael Graule ein. Er hat Zweifel, ob man mit dieser Kategorisierung wirklich genug einsparen könne. Für die Aufnahme des Torhäusles in Kategorie votierte dann auch der Ortschaftsrat einstimmig.