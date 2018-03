„Wasseralfinger Mark“ für glückliche Gewinner

In den Räumen der Firma Alphaco Trading in Wasseralfingen hat die Preisübergabe der Glücksscheinaktion 2017 des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) Wasseralfingen stattgefunden. In gemütlichem Rahmen und bei einem Gläschen Sekt konnte GHV-Vorsitzender Thomas Augustin den glücklichen Gewinnern ihre Preise in Form der Einkaufsgutscheine „Wasseralfinger Mark“ überreichen. Auf dem Bild zu sehen sind die Gewinner mit Thomas Augustin und Peter Köditz, Ausschussmitglied im GHV Wasseralfingen.