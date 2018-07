Wer an diesem Samstagnachmittag nicht nur vor sich hin schwitzen will, ist eingeladen, beim Workshop „Waldkrokodile“ mit dem bekannten Bildhauer Thomas Putze mitzumachen. Im idyllischen Ambiente des Bürgerhaus-Innenhofs in Wasseralfingen beim erfrischend sprudelnden Fischerjunge-Brunnen werden die Kunstwerke entstehen. Jeder Teilnehmer erhält ein besonderes Geschenk.