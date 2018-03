VR-Bank unterstützt Vesperkirche mit 1000 Euro

Die VR-Bank Ostalb war von Anfang an dabei: Auch die diesjährige Vesperkirche unter dem Motto „Nicht nur ein Mahl“ unterstützt sie mit 1000 Euro. Für Hans-Peter Weber, den Vorstandsvorsitzenden der VR-Bank Ostalb, ist es wichtig, das „außerordentliche Ehrenamt“ zu honorieren, das hier geleistet werde. Nach dem gemeinsamen Essen in der Magdalenenkirche erklärte Weber, dass die Förderung des Ehrenamts „unserer Meinung nach die höchsten Zinsen bringt.“ Er erinnerte an die vielen Aufgaben der Kirchen von der Seelsorge über die Kindergärten, den Hospizdienst oder die Unfallseelsorge bis hin zur Kirchenmusik. Im Bild (von links) Alexander Schmid (Geschäftsstellenleiter VR-Bank Wasseralfingen, Corinna Pavel (Vesperkirche), Hans-Peter Weber und Friedrich Weber, einen „Mann der ersten Stunde“ in der Wasseralfinger Vesperkirche.