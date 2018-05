Ein Konzert für Bluegrass- und Country-Liebhaber veranstalten der Bund für Heimatpflege und der Schlossverein Wasseralfingen am Donnerstag, 17. Mai, um 20 Uhr im überdachten Innenhof des Wasseralfinger Schlosses. Zu Gast ist Sängerin Sierra Hull. Die Karriere der 27-Jährigen ist gespickt mit Superlativen: Sie spielte schon im Weißen Haus, in der Carnegie Hall, dem Kennedy-Center und bekam als erste Künstlerin aus der Bluegrass-Szene ein Präsidenten-Stipendium am Berklee College of Musik in Boston. Begleitet wird die Ausnahmemusikerin auf der Mandoline und Gitarre von Ethan Jodziewicz am Kontrabass.

Karten zu 14 oder 18 Euro gibt es in der Buchhandlung Henne Wasseralfingen und der Tourist-Information Aalen. Einklappen Ausklappen