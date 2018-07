(pm) - Am Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen (KGW) gibt es Grund zur Freude: Gleich drei Schülerinnen waren bei Bundes- und Landeswettbewerben erfolgreich. Die Preisträgerinnen Eva Kleemann, Pia Schwarz und Leonie Gläss (alle Kursstufe 1) erreichten beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen die dritte Runde. Im Fach Spanisch, das alle drei neben Englisch und Französisch als Wettbewerbssprache wählten, sind sie damit unter den besten acht Teilnehmern in ganz Deutschland. „Das ist eine hervorragende Leistung“, freute sich Schulleiter Michael Weiler bei der Überreichung der Urkunden und wies darauf hin, dass gerade Fremdsprachenkenntnisse in der heutigen Zeit eine Qualifikation für so gut wie alle Berufszweige seien.

Leonie Gläss konnte sich gleich doppelt freuen: Sie gewann auch beim 53. Schülerwettbewerb des Landtages von Baden-Württemberg den dritten Preis. „Meine Aufgabe war es, eine Karikatur zur Zwangsehe der schwarz-gelben Koalition zu interpretieren“, berichtete die Preisträgerin.

Den drei Schülerinnen war die Freude über ihren Erfolg sichtlich anzusehen, dennoch schauten sie schon mit Respekt auf die nächste Runde des Fremdsprachen-Wettbewerbs: „Jetzt kommt erst richtig viel Arbeit auf uns zu“, befürchtete Leonie Gläss. „Über die Sommermonate müssen wir eine längere Hausarbeit in einer Fremdsprache anfertigen.“ Trotzdem bereute keine der Oberstufenschülerinnen die Teilnahmen am Wettbewerb, zu dem Spanisch-Lehrerin Katharina von Cube sie ermuntert hatte. Da sich alle drei sehr für Sprachen interessieren, war der Bundeswettbewerb laut Pia Schwarz die Gelegenheit, „auch einmal bei einem Wettbewerb mitzumachen.“ Dass die drei dabei so erfolgreich waren, ist einfach „fenomenal“ – wie man in Spanien sagt.