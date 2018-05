Im Wasseralfinger Bürgerhaus kann man das Maskottchen vom VfB Stuttgart und Harald Aberle, Reptilien-Tierpfleger

in der Stuttgarter Wilhelma, am Sonntag, 3. Juni, ab 14.30 Uhr treffen. Das VfB-Fritzle und „Kroko-Harry“, wie er genannt wird, besuchen die Ausstellung „Unter Krokodilen in der Kunst und im Alltag“, die zurzeit in der Museumsgalerie im Bürgerhaus zu bestaunen ist. Fritzle und Kroko-Harry verbindet ihre Leidenschaft für den Fußball und ihre große Liebe zu den Krokodilen. Und wenn sie schon einmal in Wasseralfingen sind, dann erzählen sie aus ihrer täglichen Arbeit mit den Fans im Stadion und mit den gepanzerten Fans in der Wilhelma. Sicher erfahren alle wissensdurstigen Menschen im Alter von fünf bis 100 Jahren von so mancher lustigen Begebenheit und auch von brenzligen Situationen. Wer will, kann auch Selfies mit den beiden Gästen machen.