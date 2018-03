Solch eine Wildnis will der Wasseralfinger Ortschaftsrat nicht: Der „Krempel“ soll raus aus der Kleingartenanlage am Erzweg. Das ist durch die Bank Wunsch der Bürgervertreter. Gegen eine „urbane Wildnis“ haben sie im Prinzip gar nichts. Es dürfe aber nicht sein, dass hier belastetes Material vor sich „hingammelt“ und möglicherweise Gefahren für Mensch und Umwelt entstehen. Darüber waren sich alle fraktionsübergreifend einig. Der Antrag der CDU findet auch bei den Grünen Anklang – diese Form der „urbanen Wildnis“ geht ihnen zu weit.

Wie zuvor im Gemeinderat hatte Tiefbauamtschef Stefan Pommerenke berichtet, was bei der nun abgeschlossenen Verfüllung der Alfing-Stollenanlagen genau gemacht wurde, wie der Erzweg und weitere Stollenabschnitte mit jeder Menge Material gesichert wurden. Und Rudolf Kaufmann, Leiter des Grünflächen- und Umweltamts, hatte nochmals die Idee der „urbanen Wildnis“ erläutert: Die Kleingartenanlage soll so belassen werden, wie sie ist. Man wolle beobachten, wie sich die Natur die Fläche zurückholt, das sei ein „unglaublich spannendes Projekt“, das wissenschaftlich begleitet werden soll. Er wisse aber auch, dass es Kritik an diesem Vorhaben gebe.

Asbest und Formaldehyd?

Josef Fuchs (CDU) hat große Zweifel (wir berichteten kürzlich darüber): Hier werde ein „Fass“ aufgemacht, ein „Feldversuch auf Kosten der Anwohner“, das Ganze sei eine „theoretische Spielerei“, der Zustand gleiche nicht einer urbanen Wildnis, sondern einer „urbanen Müllhalde“. Konkret kritisiert Fuchs: Zum einen sei dieser Anblick für die Anwohner und die jährlich rund 40 000 Besucher des Besucherbergwerks eine Zumutung. Auch sieht er hier eine ökologische Gefahr. Die asbesthaltigen Dachplatten aus Eternit würden im Lauf der Jahre zerbröseln und der Staub könnte in die Luft und ins Grundwasser gelangen. Zudem seien die Hütten wohl sicherlich mit formaldehydhaltigen Lacken aus den 60er und 70er Jahren gestrichen worden, also verseucht. Zudem: Wenn man in einer Schule auf Asbest stoße, werde die Schule sofort geschlossen und für viel Geld saniert. Kurios sei auch, was die Kleingärtner nach ihrem Umzug in die Anlage Kocherwiesen hier alles herumliegen ließen – jede Menge Müll und „Kruscht“. Außerdem feierten in den leer stehenden Hütten „marodierende Horden“ Gelage.

„Kruscht“ und Krempel raus

Gegen eine „urbane Wildnis“ hat Albrecht Jenner (SPD) nichts. Alles belastete Material müsse aber raus. Wie die Ortsvorsteherin Andrea Hatam und Fuchs verlangt auch er, dass auf jeden Fall beispielsweise die alten, herumstehenden Kühlschränke raus müssten. Das dürfte kein allzu großes Problem darstellen. Und um unliebsame Besucher abzuhalten, müsse ein Schutzzaum um das Gelände.

Der „Krempel“ müsse raus, wünscht auch Franz Fetzer (Freie Wähler). Außerdem müsse man verhindern, dass sich dort „menschliche Besucher einnisten“, von den Hütten gehe durch die entsprechenden Besuche auch eine Brandgefahr aus.

Auch Michael Graule (Grüne) wollte sich seinem „grünen Vorredner“ (gemeint war Fuchs) anschließen – man wolle wenn, dann eine „kontrollierte urbane Wildnis“, dafür müsse die Stadt eben Geld in die Hand nehmen. Dem Antrag von Fuchs, alle Gefahrstoffe zu beseitigen, stimmten dann auch alle zu. Jakob Bubenheimer (SPD) wollte bis zur nächsten Sitzung einen Sachstandsbericht auf der Tagesordnung. Das, so Kaufmann, sei in dieser Zeit nicht zu schaffen. Vor allem auch, weil man das mit anderen Behörden abklären müsse.