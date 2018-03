15 Schüler sowie ihre Lehrerinnen Katalin Németh und Gyöngyi Hecsei von der Széchenyi-Schule in Aalens ungarischer Partnerstadt Tatabánya haben die Karl-Kessler-Schule in Wasseralfingen besucht. Nicht nur an der Schule, sondern auch bei den Aalener Bürgern haben die Schüler ihre Sprachkenntnisse angewandt, die sie an ihrer deutschsprachigen Schule gelernt haben. Der Gegenbesuch der deutschen Schüler in Ungarn, den der Städtepartnerschaftsverein unterstützt, findet Ende April statt.