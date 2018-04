Praktisch, dachte sich da wohl ein Zeitgenosse, der Müll in der Landschaft ganz gut findet: Am Erzweg in der Nähe des Besucherbergwerks anhalten und Fahrradteile, Gartenmöbel, stinkende Müllsäcke und anderes am Braunenberg entsorgen. Vorletztes Wochenende und einige Tage zuvor war Flurputzete mit insgesamt fast 4000 Teilnehmern. An etlichen neuralgischen Stellen in Aalen ist davon nicht mehr viel zu sehen - an den leergeräumten Plötzen stapelt sich munter neuer Müll. Foto: Markus Lehmann