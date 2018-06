Unbekannter raubt Frau die Bankkarte

In einer Bank in der Wilhelmstraße hat eine 46-jährige Frau am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr Geld aus dem Automaten abheben wollen. Beim Einstecken der Karte beziehungsweise beim Herausnehmen entwendete ein Unbekannter ihr die Karte und rannte aus der Bank. Die Geschädigte rief einen Taxifahrer zu Hilfe, welcher den Tatverdächtigen zusammen mit einer Frau weglaufen sah. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, hat eine stattliche, korpulente Figur und kurze dunkle Haare; er trug eine helle Jacke. Die Frau ist etwa 28 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank und hat blonde Haare; sie trug eine grüne Leggins.

Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 / 5240.