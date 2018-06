Thomas Brunnhuber ist der neue Kapitän der Karl-Keßler-Realschule. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat ihn mit sofortiger Wirkung zum Realschulrektor ernannt.

Thomas Brunnhuber studierte zunächst die Fächer Sport, Politik und Geschichte an der Pädagogischen Hochschule Weingarten für das Lehramt an Realschulen und absolvierte zusätzlich den Erweiterungsstudiengang Medienpädagogik/ Medienpraxis. Danach schloss der junge Realschullehrer seinen Vorbereitungsdienst am Seminar für Realschulen in Schwäbisch Gmünd und an der Adalbert Stifter-Realschule in Heidenheim ab. Nach der Zweiten Dienstprüfung für das Lehramt an Realschulen wechselte er an die Realschule Gosheim-Wehingen im Landkreis Tuttlingen, wo er weitere Unterrichtserfahrung als Klassen- und Fachlehrer sammelte. Im Herbst 2007 kehrte der Realschullehrer zurück in seine Aalener Heimat an die Karl-Keßler-Realschule in Wasseralfingen.

Im Mai 2011 übernahm Brunnhuber das Konrektorat an der größten Realschule des Stadtbezirks. Zu seiner Unterrichtsverpflichtung übernahm er zahlreiche übergeordnete Tätigkeiten. Er war tätig als Verbindungslehrer und als Mentor in der Lehrerausbildung. Er zeichnete sich mitverantwortlich für die Stundenplanerstellung, die Einführung des Ganztagesangebotes an der KKR und beschäftigte sich intensiv mit der qualitätsorientierten Schulentwicklung. Nachdem der bisherige Rektor der Karl-Keßler-Realschule zum Ende des vergangenen Schuljahres in den wohlverdienten Ruhestand trat, übernahm der Pädagoge die kommissarische Schulleitung im Innen- und Außenbereich. Nun wurde er offiziell mit den Aufgaben des Schulleiters betraut.