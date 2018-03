Das Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen (KGW) veranstaltet für Viertklässler und deren Eltern am Montag, 5. März, ab 17 Uhr einen Informationstag. Lehrer und Schüler stellen ihre Schule, den Bildungsgang, die Fächer und das Angebot vor. Jüngere Geschwister werden während der Veranstaltung betreut. Für Eltern, die weitere Fragen zum Bildungsgang am allgemeinbildenden Gymnasium haben, gibt es am Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr einen Elternabend. Kinder können am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. März, im KGW zu folgenden Zeiten angemeldet werden: am Mittwoch von 7.30 bis 17, Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr. Mitgebracht werden sollten Grundschulunterlagen, die Geburtsurkunde des Kindes, die Bankverbindung und ein Passbild für die Busfahrkarte.