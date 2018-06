Streng geschützte Unken in der Maiergasse?

Libellen, Schwalben, eine Bachstelze und ein Entenpaar: Schnell hat sich die Natur zwei größere Wasserflächen auf dem künftigen Wasseralfinger Baugebiet „Maiergasse“ zum Teil zurückgeholt. Nun gibt es einen Hinweis aus der Bevölkerung, in den beiden vor einiger Zeit auf der Brache entstandenen Teichen hätten die streng geschützten Gelbbauchunken (Bombina variegata) gelaicht. Wenn das stimmte, könnte dies zu einem sofortigen Baustopp führen. Am Montagnachmittag war nun ein Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde vor Ort. Einen Teichfrosch und eine Libellenart entdeckte er unter anderem, aber keinen Hinweis auf den Froschlurch, der auf solche „neuen“ Wasserflächen angewiesen ist. Der Wasseralfinger Ortschaftsrat berät am Dienstagnachmittag die Vergabe der Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt des künftigen Wohngebiets. Foto: Markus Lehmann (lem)