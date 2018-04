Die Aalener Polizei sucht nach dem unfallflüchtigen Fahrer eines weißen Kleinwagens. Der Fahrzeuglenker hat mit seinem Auto eine Straßenlaterne beschädigt.

Vermutlich beim Rückwärtsfahren fuhr am Montagabend der Fahrer eines weißen Kleinwagens gegen 21.25 Uhr gegen eine Grundstücksmauer sowie eine Straßenlaterne in der Steinstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ an der Straßenlaterne einen Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.