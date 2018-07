Bereits heute engagieren sich mehr als 50 Kinder und Jugendliche für ihr großes musikalisches Ziel: In den Pfingstferien 2020 plant das Jugendorchester der SHW-Bergkapelle Wasseralfingen eine Konzertreise nach Kanada. Neben dem Austausch steht das Musizieren im Vordergrund, Doppelkonzerte mit kanadischen Musikvereinen sind geplant. Damit alle Kinder an der Reise teilnehmen können, sammelt die Jugend auf der Plattform Gut für die Ostalb (www.gut-fuer-die-ostalb.de/projects/62366) Spenden. Alle eingegangenen Spenden bis maximal 100 Euro verdoppelt die Kreissparkasse Ostalb am 20. Juli um 15 Uhr, bis deren Budget von 10 000 Euro ausgeschöpft ist.