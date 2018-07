SPD-Ortsverein Wasseralfingen übt heftige Kritik am Sparkurs der Stadt

Nachdem der Gemeinderat das Sparpaket geschnürt und Steuererhöhungen abgelehnt hat, schlägt der SPD-Ortsverein Wasseralfingen Alarm: In einer Pressemitteilung warnt er vor drohenden Konsequenzen, wie der Schließung von Ortschaftsverwaltungen oder der Reduzierung der Öffnungszeiten.

Auch Wasseralfingen werde von dem Verzicht auf Steuererhöhungen betroffen sein, heißt es in dem Schreiben des Wasseralfinger Ortsvereins. Darin wird SPD-Gemeinderat Peter Ott zitiert: „Andere Möglichkeiten, das Sparziel, das zur Vermeidung einer Haushaltssperre nötig ist, zu erreichen, gibt es nicht. Unsere Fraktion ist sich sicher, dass die Bevölkerung in Wasseralfingen lieber eine Erhöhung der Grundsteuer und Gewerbesteuer in Kauf nimmt, als auf ihre Ortschaftsverwaltung, Sportstätten, Seniorenarbeit oder eine Verbesserung der Infrastruktur zu verzichten.“

Werde eine Steuererhöhung indes weiter abgelehnt, drohe den Teilorten der Verlust ihrer Verwaltungen, glaubt der SPD-Ortsverein – auch gegen mögliche Fürsprecher der Teilorte in den Fraktionen. „Wollen wir dies verhindern, so werden wir um Steuererhöhungen nicht herum kommen“, meint Ott. In den Augen der Wasseralfinger SPD müssen sich die Fraktionen daher bis zum 30. September entscheiden: „Steuererhöhungen oder Abbau der Ortschaftsverwaltung“.

Doch damit nicht genug: Der SPD-Ortsverein äußert auch an dem Sparpaket des Gemeinderats Kritik: „Viele weitere Vorhaben Wasseralfingens wurden entweder auf Eis gelegt oder sogar ganz gestrichen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Auch die Vertreter Wasseralfingens in den Fraktionen von CDU, Freie/FDP und Grünen haben den wichtigen Vorhaben ihre Unterstützung versagt.“

