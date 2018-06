(ard) - Für so manchen der „Offiziellen“ und auch der vielen Gäste ist es wie ein Heimspiel gewesen, als sie sich am Freitagmittag zum obligatorischen Spatenstich für den Erweiterungsbau des Wasseralfinger Kopernikus-Gymnasiums (KGW) auf der gewaltig anmutenden Baulücke vor ihrer alten Schule wiederfanden. Und so verwunderte es nicht, dass der OB seinen einstigen Deutschlehrer herzlich grüßte oder sich der Planer des Neubaus an ungelernte Lateinvokabeln erinnerte.

„Ein bisschen“ hätten die Bauleute in den letzten Wochen schon angefangen, beschrieb Oberbürgermeister Martin Gerlach mit leichter Untertreibung das bereits vorgeformte Baugelände neben der Talschule einschließlich des Abrisses der alten Schulbaracke, die – einst als Provisorium gedacht – nicht nur ihm, sondern Generationen von KGW-Schülern als Unterkunft gedient hatte. Doch mit dem größten und teuersten Bauvorhaben der Stadt seit Jahren brechen nun neue Zeiten an. 6,23 Millionen Euro wird die KGW-Erweiterung mit sieben Fach- und vier Klassenräumen, neuer Aula und neuem Eingangsbereich kosten, das Land steuert davon 1,27 Millionen bei. Weitere 1,3 Millionen Euro steckt die Stadt zudem in die Sanierung des bestehenden Schulgebäudes. „Eine gesamtstädtische Investition“, wie der OB allen „teilortsbezogen Denkenden“ ins Stammbuch schrieb. Schließlich bringe der gute Ruf des KGW viele Schüler auch von außerhalb Wasseralfingens hierher.

Trotz jener der Wirtschaftskrise vor drei Jahren geschuldeten zeitlichen Verzögerung hätten am Ende über Fraktionsgrenzen hinweg alle an einem Strang für die KGW-Erweiterung gezogen, dankte Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam. Was jetzt noch nötig sei, sei eine bessere Zufahrts- und Andienungssituation für das KGW. Der Weg vorbei am „Rosengarten“, so meinte sie, könne auf Dauer keine Lösung sein.

Seine ehemalige Schule umzuplanen sei kein alltäglicher Auftrag, sagte Architekt Bernd Liebel. Leiten habe er sich dabei von der Frage lassen, was ihm als Schüler gut und war gar nicht gefallen habe. Das Ergebnis: Helle, freundliche Klassenräume wie im Bestand und ein neues, ebenso lichtes Eingangsfoyer, das er früher immer vermisst habe.

Schulleiter Michael Weiler sagte, die Schüler hätten nach 40 Jahren eine Schule verdient, die den Anforderungen der Zeit Rechung trage. Moderner Unterricht brauche moderne Räume, fügte er mit Blick auf den neu entstehenden naturwissenschaftlichen Fachbereich hinzu. Sorgenkind, das erwähnte aber auch er, bleibe vorerst weiterhin die Zufahrt zum KGW.

Wegen der Bauarbeiten ist ein Zugang zum Schulzentrum im Tal über die Straße „Am Schäle“ derzeit nicht möglich. Auch der Fußweg zwischen der Wendeplatte und der Schlossstraße ist gesperrt. Die Realschule und das KGW können zu Fuß über die Schlossstraße erreicht werden. Anfahrt mit dem Auto ist über die Hofwiesenstraße bis zum Kreisel am Talschulzentrum. Dort gibt es auch Parkplätze.