Die SHW Casting Technologies (SHW CT) in Wasseralfingen feiert einen besonderen Abguss. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen die Nummer 500 eines Großmotorengehäuses gegossen. Es handelt sich dabei um einen 18-Zylinder Motorblock; der Motor wird in Kraftwerken für die Stromerzeugung eingesetzt und arbeitet mit einer Leistung von 17 Megawatt. Der Auftrag für die Nummer 500 kommt von einem Großkunden aus Nordeuropa, einer der weltweit führenden Großmotoren- und Kraftwerkshersteller.

Für das Großmotorengehäuse wurden 100 Tonnen Flüssigeisen vergossen. Der fertige Motorblock ist etwa 12 Meter lang, drei Meter breit und 2,5 Meter hoch und hat ein Auslieferungsgewicht von etwa 82 Tonnen. Nach der Abkühlzeit und mehreren Bearbeitungsschritten kann das Gehäuse in etwa vier Wochen an den Kunden ausgeliefert werden. Der fertige Großmotor inklusive verschiedender Teile wie Gehäuse, Kurbelwelle und Zylinderköpfe wird letztendlich rund 240 Tonnen wiegen.

Seit 2017 wird SHW CT vom Insolvenzverwalter Michael Pluta und seiner Ulmer Anwaltskanzlei in Eigenregie strukturiert. Pluta-Experte Marcus Katholing, Sanierungsgeschäftsführer bei SHW CT, sagt: „Unser Unternehmen ist auf einem sehr guten Weg. Der Auftragsbestand ist höher als im Vorjahr und die Nachfrage unserer Kunden ist derzeit weiterhin auf hohem Niveau. Um die Kundenaufträge termingerecht abzuarbeiten, suchen wir in verschiedenen Abteilungen Mitarbeiter zur Verstärkung unseres Teams.“ Der Investorenprozess startete bereits im vergangenen Jahr. Angesichts der aktuell guten Geschäftslage bestehe derzeit aber kein Zeitdruck, eine schnelle Lösung zu finden.