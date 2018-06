Wolfgang Plasser wird mit Wirkung zum 12. Juni neuer Vorsitzender des Vorstands der SHW AG. Er übernimmt dieses Amt von Frank Boshoff, der „im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“ aus dem Vorstand ausscheiden werde, wie es in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung heißt. Den Wechsel habe der Aufsichtsrat am Donnerstag beschlossen.

Plasser ist seit 2004 Mitglied und seit 2006 Vorsitzender des Vorstands der Pankl Racing Systems AG in Kapfenberg in Österreich. Das Unternehmen ist im Bereich Motor- und Antriebssysteme sowie im Leichtbau tätig. Plasser werde seine neue Tätigkeit als Vorsitzender des Vorstands der SHW AG zusätzlich zu seiner bestehenden Position als Vorstandsvorsitzender der Pankl Racing Systems AG übernehmen. Die Pankl Racing Systems AG gehört zur Pierer-Gruppe, die auch die Aktienmehrheit an der SHW AG hält. Sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der SHW AG, in das Plasser bei der Hauptversammlung der Gesellschaft am 8. Mai gewählt worden war, hat er niedergelegt.

Mehr entdecken: SHW will profitabler werden

Klaus Rinnerberger, Aufsichtsratsvorsitzender der SHW AG, sagt, Wolfgang Plasser bringe umfassende operative Managementerfahrung in der Automobilzulieferindustrie mit. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, dass die SHW mit ihm an der Spitze des Vorstands hervorragend aufgestellt sei, um gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die Wachstumsstrategie des Unternehmens weiter zu forcieren und das Unternehmen für die Herausforderungen im Rahmen des anstehenden Umbruchs in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie fit zu machen. Sein Vorgänger Boshoff habe in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender die Prozesse im Geschäftsbereich Pumpen- und Motorkomponenten nachhaltig verbessert und die Internationalisierung der Pumpenaktivitäten erfolgreich vorangetrieben, betont Rinnerberger weiter. Ihm, so zitiert die Mitteilung den scheidenden Frank Boshoff, sei es eine große Freude gewesen, während der letzten drei Jahre wichtige Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der SHW stellen zu dürfen.

Mehr entdecken: SHW sieht sich auf einem guten Weg