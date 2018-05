Der Mai ist gekommen, und der Förderverein Echo der Schloss-Schule Wasseralfingen hat zum traditionellen Maifest mit Musik und Fischspezialitäten in den Innenhof des Schlosses eingeladen. Viele Gäste sind der Einladung gefolgt und erfreuten sich an der Rock- und Popmusik, die in diesem Jahr von drei Nachwuchsbands aus der Region mit viel Engagement und musikalischem Können präsentiert wurde. Neben den Fördervereinsmitgliedern haben Eltern, Schüler und Lehrer der Schloss-Schule zum Gelingen des Festes mit beigetragen.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Zahl der Festbesucher eher rückläufig war, hat der Förderverein zusammen mit der Schulleitung ein geändertes Konzept ausprobiert, um neue Gäste für das Maifest zu generieren. Anstelle von nur einer Musikgruppe (wie in den Vorjahren) standen in diesem Jahr abwechselnd drei Bands auf der Bühne, die die begeisterten Gäste mit Rock- und Popmusik unterhielten. Damit wollte man das Fest für ein jüngeres Publikum öffnen, und die talentierten jungen Musiker bekamen die Chance, mit einem Konzert ihr musikalisches Können einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Den Anfang machte die erst vor kurzem gegründete Musikgruppe Ash, die Schülerband der Alemannenschule Hüttlingen. Dann formierte sich die Band Half Past Six auf der Bühne, eine Gruppe junger Musiker der Musikschule Abtsgmünd, die mit bekannten Rock-und Popmelodien begeisterten. Es folgte abschließend die Nachwuchsband des Aalener Galgenbergfestivals Gallow Mountain Express.

Sehr zufrieden war Sonderschulrektorin Helga Otto mit dem Festverlauf. Sie stellte fest, dass in diesem Jahr das Maifest deutlich besser besucht war als in den Jahren zuvor. „Man sah viele unbekannte Gesichter und vor allem junge Gäste“, sagte die Rektorin. Demnach sei das neue Konzept voll und ganz aufgegangen und es sei insbesondere auch gelungen, die Schule nach außen zu öffnen und auf die besondere Arbeit von Schule und Förderverein aufmerksam machen.

Beim Maifest gibt es nicht nur, wie sonst üblich, die profane Grill- oder Bratwurst beziehungsweise das Steak mit Pommes, sondern eine Auswahl an Fischspezialitäten. Sie wurden zubereitet von Koch Roland Vaas. Kulturell interessierte Festbesucher konnten sich einer von der Schulleiterin angeführten Schlossbesichtigung anschließen oder zusammen mit Sonderschullehrer Johannes Haverkämper die Schlosskapelle besichtigen. Für das Bastelprogramm war Sonderschullehrerin Cordula Welzenbach verantwortlich.